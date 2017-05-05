مندوب السعودية في “أوبك”: إجماع يتبلور بين المنتجين على تمديد خفض الإنتاج

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال مندوب السعودية لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اليوم الجمعة، إن هناك إجماعًا يتبلور بين أعضاء المنظمة، والمنتجين المستقلين المشاركين في الاتفاق العالمي، على خفض إنتاج النفط بخصوص ضرورة تمديد الاتفاق بعد يونيو/ حزيران للتخلص من تخمة المعروض.

وكانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، اتفقوا على خفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميًا حتى 30 يونيو/ حزيران.

وقال أديب الأعمى: “ثمة إجماع يتبلور بين الدول المشاركة في الاتفاق على ضرورة تمديد اتفاق الإنتاج الذي جرى التوصل إليه العام الماضي”.

وأضاف، “بناء على بيانات اليوم، يوجد اقتناع متزايد أن التمديد لمدة 6 أشهر، قد يكون ضروريًا لإعادة التوازن إلى السوق، لكن فترة التمديد ليست مؤكدة حتى الآن”.

ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي بهذا الخصوص حين يجتمع وزراء دول أوبك في 25 مايو/ أيار.