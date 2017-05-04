أسعار المنازل في السعودية تهبط 10% خلال الربع الأول من العام

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن أسعار المنازل في السعودية انخفضت بنحو 10% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام بسبب الضغوط على الاقتصاد من تدني أسعار النفط والإجراءات التقشفية الحكومية.

وبحسب مؤشر “الهيئة العامة للإحصاء”، انخفضت أسعار العقارات السكنية 9.5 % في الربع الممتد من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، وتسارعت وتيرة الهبوط من 7.3 % خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب رويترز.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة بعد استقطاعها في سبتمبر/ أيلول لتوفير المال، لكن هناك إجراءات تقشفية متوقعة خلال الأشهر المقبلة، وعليه قد لا يوفر هذا الكثير من الدعم لأسعار المنازل.

وقالت الهيئة إن أسعار العقارات التجارية انخفضت 11.7 % في الربع الأول مقارنة مع العام الماضي.