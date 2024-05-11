الاتحاد ينهار بخماسية أمام الاتفاق ويتجرع الخسارة الثالثة تواليا

سجل المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك الاتحاد ليقود فريقه الاتفاق لتحقيق فوز عريض (5- 0) اليوم الجمعة ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبدا الفريق المضيف الاتحاد، حامل اللقب منهارا أمام القوة الهجومية الضاربة لكتيبة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، التي دخلت المواجهة بقوة وتمكن فوفانا من تسجيل أول الأهداف بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة.

ومنح سيكو فوفانا التقدم للاتفاق بعد خمس دقائق من اللعب، قبل أن يعزز موسى ديمبلي النتيجة بركلة جزاء احتسبت بعد مراجعة حكم الفيديو.