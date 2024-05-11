الاتحاد ينهار بخماسية أمام الاتفاق ويتجرع الخسارة الثالثة تواليا
سجل المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك الاتحاد ليقود فريقه الاتفاق لتحقيق فوز عريض (5- 0) اليوم الجمعة ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.
وبدا الفريق المضيف الاتحاد، حامل اللقب منهارا أمام القوة الهجومية الضاربة لكتيبة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، التي دخلت المواجهة بقوة وتمكن فوفانا من تسجيل أول الأهداف بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة.
ومنح سيكو فوفانا التقدم للاتفاق بعد خمس دقائق من اللعب، قبل أن يعزز موسى ديمبلي النتيجة بركلة جزاء احتسبت بعد مراجعة حكم الفيديو.
واحتفل إيكامبي للمرة الأولى في الدقيقة 35 بالهدف الثالث للاتفاق قبل أن يرفع الفارق إلى 4-صفر مسجلا هدفه الشخصي الثاني بعد ذلك بأربع دقائق، ثم اختتم أهدافه بالتوقيع على الهاتريك في الدقيقة 55.
وظهر الاتحاد تحت قيادة مدربه الأرجنتيني مارسيل غاياردو بشكل مهزوز طيلة المباراة ليتلقى خسارته الثالثة تواليا في الدوري السعودي للمحترفين بعد خسارتين أمام الشباب وأبها بالنتيجة ذاتها (3 ـ 1).
وتجمد رصيد الاتحاد الذي اهتزت شباكه في 11 مناسبة في آخر 3 مباريات، عند النقطة 50 في المركز الخامس فيما تقدم فريق المدرب ستيفن جيرارد للمركز السادس وله 44 نقطة، متأخرا بست نقاط عن منافسه.