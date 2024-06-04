شيانتيك تمزق فوندروسوفا وتبلغ قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

واصلت إيغا شيانتيك، حاملة اللقب والساعية لتحقيق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة، حملة الدفاع عن لقبها بأقوى طريقة ممكنة حين تغلبت 6-صفر و6-2 على ماركيتا فوندروسوفا وصيفة البطلة السابقة في 62 دقيقة، اليوم الثلاثاء، لتبلغ قبل النهائي.

وضربت شيانتيك، البالغة 23 عامًا، موعدًا ناريًّا في قبل النهائي أمام الأمريكية كوكو غوف في تكرار لنهائي 2022 من البطولة والذي فازت به البولندية والتي تتطلع لتعزيز سجل مواجهاتها البالغ 10-1 أمام المصنفة الثالثة.

ولم تهدر شيانتيك الكثير من الوقت لتنطلق بقوة على ملعب فيليب شاترييه، وتقدَّمت 5-صفر على فوندروسوفا بطلة ويمبلدون قبل أن تحسم المجموعة الأولى حين سددت المصنفة الخامسة الكرة بعيدًا.