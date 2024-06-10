ريال مدريد يكشف موقفه الرسمي من المشاركة في كأس العالم للأندية

كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد أثار جدلًا كبيرًا، بتأكيده رفض ناديه المشاركة في البطولة.

وقال أنشيلوتي خلال حواره مع صحيفة "II Giornale" الإيطالية، اليوم الاثنين: "الأندية واللاعبون لن يشاركوا في مثل هذه البطولة".

وأضاف: "مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفا يريد أن يعطينا هذا المبلغ على مشاركتنا في كأس العالم للأندية بأكملها وهو أمر سلبي".

وتابع: "سترفض الأندية الأخرى مثلنا دعوة فيفا للمشاركة في تلك البطولة".

وعقب هذه التصريحات، أثير جدل كبير بشأن موقف النادي الملكي الإسباني، من المشاركة، وهل سيؤثر موقفه على باقي الأندية الأوروبية، أم البطولة ككل.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا، أكد من خلاله مشاركته في البطولة بشكل طبيعي.

وقال النادي الإسباني في بيانه: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه لن يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في مشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في موسم 2024/2025 المقبل".

وأضاف: "سيتنافس نادينا، كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية التي نتنافس فيها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد".