بسعادة بالغة.. رونالدو يقبل جائزة الحذاء الذهبي (صورة)
تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدّاف في دوري روشن للمحترفين لموسم 2023-2024، وذلك في حفل توزيع جوائز الدوري.
وفي تتويج جديد لمسيرته الكروية المبهرة، أكد أسطورة الكرة البرتغالية، مكانته كواحد من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعدما خطف الأضواء في مسابقات مختلفة، حتى أضحى اللاعب الأوحد الذي توّج بالحذاء الذهبي في 4 دوريات مختلفة وذلك في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية.
وقدّم رونالدو، الذي انضم إلى النصر، مطلع يناير 2023، أداءً استثنائيًا في موسم 2023-2024، فرغم أن النصر حل ثانيا في المسابقة خلف البطل الهلال، إلا أن النجم البالغ من العمر 39 عاما، حطم كل الأرقام القياسية، مع تسجيله 35 هدفًا، وهو الرقم الأعلى من الأهداف في تاريخ الدوري لموسم واحد، متجاوزا الرقم السابق الذي كان بحوزة المغربي عبد الرزاق حمد الله في موسم 2018 ـ 2019.
كما حقق رونالدو أعلى مساهمة تهديفية في تاريخ المسابقة وذلك برصيد 46 مساهمة (35 هدفا و 11 تمريرة حاسمة).
وسجل رونالدو أكثر من ثلث أهداف فريقه خلال الموسم الحالي (100 هدف للنصر)، فضلا عن أنه الأكثر في المعدل التهديفي بين جميع اللاعبين الذين سجلوا هدفا أو أكثر (141 لاعبًا)، بمعدل بلغ هدفًا كل نحو 75 دقيقة.
وجاءت إحدى أبرز اللحظات لرونالدو في الموسم الحالي، عندما سجل 3 أهداف "هاتريك" من خارج منطقة الجزاء، ليصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد ياسر القحطاني.
وفي المجمل، سجل رونالدو "هاتريك" في 4 مباريات خلال الموسم، معادلًا بذلك الرقم التاريخي في "الثلاثيات التهديفية" المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مع فريقه السابق النصر في موسم 2018-2019.
وسيكون أمام اللاعب البرتغالي الذي سيخوض مع منتخب بلاده كأس امم أوروبا 2024، فرصة جديدة لإحراز لقب مع النصر عندما يخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.