بسعادة بالغة.. رونالدو يقبل جائزة الحذاء الذهبي (صورة)

تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدّاف في دوري روشن للمحترفين لموسم 2023-2024، وذلك في حفل توزيع جوائز الدوري.

وفي تتويج جديد لمسيرته الكروية المبهرة، أكد أسطورة الكرة البرتغالية، مكانته كواحد من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعدما خطف الأضواء في مسابقات مختلفة، حتى أضحى اللاعب الأوحد الذي توّج بالحذاء الذهبي في 4 دوريات مختلفة وذلك في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية.

وقدّم رونالدو، الذي انضم إلى النصر، مطلع يناير 2023، أداءً استثنائيًا في موسم 2023-2024، فرغم أن النصر حل ثانيا في المسابقة خلف البطل الهلال، إلا أن النجم البالغ من العمر 39 عاما، حطم كل الأرقام القياسية، مع تسجيله 35 هدفًا، وهو الرقم الأعلى من الأهداف في تاريخ الدوري لموسم واحد، متجاوزا الرقم السابق الذي كان بحوزة المغربي عبد الرزاق حمد الله في موسم 2018 ـ 2019.

كما حقق رونالدو أعلى مساهمة تهديفية في تاريخ المسابقة وذلك برصيد 46 مساهمة (35 هدفا و 11 تمريرة حاسمة).