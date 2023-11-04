بيان رسمي من ريال مدريد حول مبابي

ودائمًا ما يرتبط اسم مبابي برغبة ريال مدريد في الظفر بخدماته، لاسيما أن الملكي كان قريبًا من ضمه قبل نحو عامين، إلا أنه قرر في النهاية تجديد عقده مع سان جيرمان.

وتشير أغلب التقارير في الفترة الحالية إلى قرب تعاقد ريال مدريد مع مبابي، خاصة أنه لم يجدد عقده حتى الآن مع سان جيرمان والذي سينتهي في يونيو من العام المقبل.

وذكرت التقارير أن ريال مدريد يخطط لدفع 35 مليون يورو صافية لمبابي، في الموسم الواحد، أي أكثر بـ 3 مرات من الذين يحصلون على أعلى دخل في الفريق الأول، ديفيد ألابا (10.8 مليون يورو) وتوني كروس (10.7 مليون يورو)، وهو ما ينذر بأزمة داخل غرفة خلع ملابس "الميرنغي".

من ناحية أخرى، يواصل باريس سان جيرمان محاولة إقناع مبابي بالتجديد حتى 2025 على الأقل، لأن إدارة النادي على استعداد لإعادة مكافآت الولاء ودفع مبلغ فلكي له لن يتمكن أي ناد أوروبي من الوصول إليه.