الهلال يتخد قرارًا مفاجئًا بخصوص مواجهة النصر السعودي

قرَّر البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي اعتماد "تدوير التشكيلة" في المباريات الأربع المتبقية من دوري المحترفين السعودي الذي اقترب من حسمه بشكل كبير وذلك عقب فوزه في مباراة مؤجلة الاثنين على حساب الأهلي (2 ـ1).

وابتعد رفاق سالم الدوسري مسافة 12 نقطة كاملة على أقرب منافسيهم، نادي النصر، الذي سيلتقون به في الجولة الـ32 في مواجهة قد تكون "تحصيلًا حاصلًا" باعتبار أن فرضية حسم اللقب رسميًّا لفائدة الهلال بعد مباريات الجولة الـ31 التي تنطلق الخميس واردة جدًّا.

ويواجه الهلال، (86 نقطة)، في المباريات الأربع الأخيرة كلًّا من الحزم والنصر والطائي والوحدة، على أن يبدأ السبت المقبل أولى هذه المباريات أمام الحزم.

وذكرت مصادر قريبة من نادي الهلال أن المدرب خورخي جيسوس قرَّر منح لاعبين راحة لمدة يومين، فضلًا عن أنه سيريح اللاعبين الأساسيين ويعوّل على تشكيلة جديدة أغلب عناصرها من البدلاء، بعد الإرهاق والإجهاد اللذين انتابا اللاعبين طوال الموسم.

وفاز الهلال على الأهلي (2 ـ 1) ليصبح على بعد نقطة واحدة في 4 مباريات كاملة من أجل إحراز اللقب الـ19 في تاريخه، لكن ذلك قد يحصل حتى قبل مواجهة السبت أمام الحزم، وذلك حال تعثر النصر، بالهزيمة أو التعادل أمام الأخدود الخميس في افتتاح الجولة الـ31.