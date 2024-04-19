لاعب ريال مدريد يطلب الرحيل

كشفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن المدافع ناتشو أخبر ريال مدريد برغبته في الرحيل نهاية الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة القريبة من أسوار ريال مدريد إن ناتشو فيرنانديز، قلب دفاع الفريق الملكي، أبلغ مسؤولي النادي بعدم تمديد عقده المنتهي في يونيو من العام الجاري، لتنتهي بذلك رحلته مع الريال بعد مسيرة بدأت مع الفريق الأول في 2011.

وكان المدافع الدولي الإسباني، البالغ من العمر 34 عاما، مدد في 22 يونيو 2023 عقده لموسم واحد، قبل أن يختار خوض تجربة جديدة بدءا من موسم 2024 ـ 2025.

وكشفت التقارير ذاتها أن وكلاء اللاعب أبلغوا مسؤولي ريال مدريد برغبته في الرحيل، من دون تحديد وجهته المقبلة.

وشارك ناتشو في آخر مباريات ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه للتأهل لنصف النهائي، ليراهن على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في مسيرته بعد سنوات 2014 و2016 و2017 و2018 و2022.

وتوّج ناتشو بعدة ألقاب أخرى مع الفريق الملكي، أبرزها الدوري الإسباني 4 مرات، ومونديال الأندية 5 مرات، والسوبر الأوروبي 4 مرات.