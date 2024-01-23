تشافي: لا أحب الضغط على الحكام وأحترم ريال مدريد

أدلى تشافي مدرب برشلونة بتصريحات جديدة حول الجدل التحكيمي الدائر في إسبانيا، بعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الليغا.

وقال تشافي بسؤاله عما حدث في مباراة ريال مدريد وألميريا، وقال: "لا أحب الضغط على الحكام، لا تسألني أكثر عن الجدل الحالي، قلت رأيي وأنت تعرف ذلك بالفعل، أنا أؤمن بنزاهة الحكام، لكن لا يعجبني الضغط الذي يتعرضون له".

وبسؤاله عن قضية تسجيلات الحكام، قال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لم أكن أريد التطرق لهذا الجدل لولا سؤالك، قلت رأيي وأتمسك به، رأيت واستمعت للتسجيلات الصوتية، لا أريد التركيز على هذا الأمر، أريد أن أفكر فقط في كرة القدم".