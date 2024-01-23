تشافي: لا أحب الضغط على الحكام وأحترم ريال مدريد
أدلى تشافي مدرب برشلونة بتصريحات جديدة حول الجدل التحكيمي الدائر في إسبانيا، بعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الليغا.
وقال تشافي بسؤاله عما حدث في مباراة ريال مدريد وألميريا، وقال: "لا أحب الضغط على الحكام، لا تسألني أكثر عن الجدل الحالي، قلت رأيي وأنت تعرف ذلك بالفعل، أنا أؤمن بنزاهة الحكام، لكن لا يعجبني الضغط الذي يتعرضون له".
وبسؤاله عن قضية تسجيلات الحكام، قال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لم أكن أريد التطرق لهذا الجدل لولا سؤالك، قلت رأيي وأتمسك به، رأيت واستمعت للتسجيلات الصوتية، لا أريد التركيز على هذا الأمر، أريد أن أفكر فقط في كرة القدم".
وتابع مدرب برشلونة: "الجدل الدائر حول مباراة ريال مدريد وألميريا ينعكس إيجابيا على لاعبي برشلونة في غرفة الملابس؛ لأن اللاعبين أصبحوا يعرفون أن الفوز بالليغا سيحتاج لعمل كثير؛ لذلك سيلعبون بقوة للفوز".
أما عن هجوم قناة ريال مدريد عليه فقال تشافي: "أحترم ريال مدريد دائمًا، لم أقلل من احترام أحد قط، أنا مسالم".
وأكد قائد برشلونة السابق: "لست من دعاة الحرب، أحترم كل شيء، الآراء ومقاطع الفيديو والصور المضحكة، وأتعامل معها بروح الدعابة".
وعما إذا كانت ضغوط ريال مدريد تؤثر على الحكام، قال تشافي: "على الحكام أن يقولوا ذلك بأنفسهم، الآن يعقد الحكام مؤتمرات صحفية؛ لذا يمكن أن تسألوهم، أفضّل عدم قول الكثير بشأن ذلك".
وأضاف: "لا أتحكم بالجدل الدائر في الصحف، ليس لدي أصدقاء في عالم الصحافة، لكن من باب الأدب أمنح رأيي حول الأمور الجدلية، وقد قلته بالفعل منذ بضعة أيام".
وأتم: "إبرام صفقات في يناير أمر صعب للغاية، من الصعب تغيير الوضع ولا أعتقد وجود شيء جديد؛ لذا علينا التنافس بالمجموعة الحالية من اللاعبين".
ويلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو غدا الأربعاء، على ملعب سان ماميس في ربع نهائي كأس إسبانيا.