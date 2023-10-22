بعد سقوطه في اختبار المنشطات.. مورينيو يسخر من بابو غوميز

وعاقبت سلطات مكافحة المنشطات الإسبانية الأرجنتيني بابو غوميز، مهاجم مونزا الإيطالي، والحائز مع منتخب بلاده على لقب مونديال 2022 في قطر، عندما كان لاعبا في صفوف إشبيلية الإسباني.

وبحسب دفاع اللاعب الأرجنتيني عن نفسه، فقال إنه شعر بالمرض، ما دفعه لتناول دواء السعال للأطفال دون استشارة مسبقة مع أطباء إشبيلية.

وفي وقت سابق، سخر غوميز من مورينيو، وقال: "لدي ذكرى واحدة فقط عنه وهي الفوز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية ضده عندما كان مدربًا لروما".

وبعد فوز روما على مونزا، ردّ مورينيو على تصريح اللاعب الأرجنتيني، وقال: "لم يلعب غوميز في نهائي الدوري الأوروبي ضدنا، ولكن في مباراة نصف النهائي ضد يوفنتوس كان على علم بالاختبار الإيجابي للمنشطات".

وأضاف: "أعاني من السعال، لكنني لن أتناول أي شراب أو أي حبوب، وإلا فقد أواجه صعوبة في اجتياز اختبارات مكافحة المنشطات".