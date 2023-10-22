بعد سقوطه في اختبار المنشطات.. مورينيو يسخر من بابو غوميز
سخر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما، من الأرجنتيني بابو غوميز لاعب مونزا، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات، عقب مباراة الفريقين اليوم الأحد.
وألحق روما أول هزيمة بمونزا بعد خمس مباريات لم يعرف فيها طعم الخسارة.
وعاقبت سلطات مكافحة المنشطات الإسبانية الأرجنتيني بابو غوميز، مهاجم مونزا الإيطالي، والحائز مع منتخب بلاده على لقب مونديال 2022 في قطر، عندما كان لاعبا في صفوف إشبيلية الإسباني.
وبحسب دفاع اللاعب الأرجنتيني عن نفسه، فقال إنه شعر بالمرض، ما دفعه لتناول دواء السعال للأطفال دون استشارة مسبقة مع أطباء إشبيلية.
وفي وقت سابق، سخر غوميز من مورينيو، وقال: "لدي ذكرى واحدة فقط عنه وهي الفوز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية ضده عندما كان مدربًا لروما".
وبعد فوز روما على مونزا، ردّ مورينيو على تصريح اللاعب الأرجنتيني، وقال: "لم يلعب غوميز في نهائي الدوري الأوروبي ضدنا، ولكن في مباراة نصف النهائي ضد يوفنتوس كان على علم بالاختبار الإيجابي للمنشطات".
وأضاف: "أعاني من السعال، لكنني لن أتناول أي شراب أو أي حبوب، وإلا فقد أواجه صعوبة في اجتياز اختبارات مكافحة المنشطات".
وسجل ستيفان الشعراوي هدفا في الوقت القاتل في فوز روما 1-صفر على ضيفه مونزا، الذي لعب بعشرة لاعبين، اليوم الأحد، ليحقق صاحب الأرض ثالث انتصار على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
ولعب مونزا بعشرة لاعبين، بعد طرد دانيلو دامبروسيو في الدقيقة 41؛ إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية، لكن بدا أنه سيفرض التعادل السلبي على روما الذي خطف الفوز بالهدف الذي سجله الشعراوي في الدقيقة 90.
وجثا جوزيه مورينيو مدرب روما على ركبتيه احتفالا بالفوز، الذي رفع رصيد فريقه إلى 14 نقطة، ليرتقي من المركز 11 إلى السادس، بينما تراجع مونزا إلى المركز 11 برصيد 12 نقطة.