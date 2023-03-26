مرتضى منصور يهاجم الخطيب في أول ظهور بعد خروجه من السجن (فيديو)

وأمضى مرتضى فترة عقوبة السجن لمدة شهر تنفيذاً للحُكم الصادر ضده بعد اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وفي أول تصريحات لمرتضى منصور فور خروجه من السجن وأمام منزله وجه رئيس الزمالك سهام نقده إلى محمود الخطيب، مؤكدًا أنه لم يكن السبب في حبسه.

وقال مرتضى: "أوجه حديثي إلى محمود الخطيب.. اوعى تفتكر إنك أنت السبب في حبسي.. هل أنت من عزلتني في 2020؟ هل أنت من زورت الانتخابات ضد؟ الموضوع أكبر منك".

وأضاف: "أنا الآن حر طليق وأنت مختبئ".

وشدد مرتضى منصور على أنه ظل متماسكاً في فترة حبسه، ولم ينهار أو يساوم على قضية تقسيط غرامة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي.

وكشف مرتضى منصور أنه سيصدر بياناً يُذاع في الحادية عشرة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة، عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لكشف ملابسات حبسه.

واختتم: "أنا دخلت السجن أسد وخرجت منه أسد".