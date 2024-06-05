بعكس المتوقع.. ترتيب مفاجئ لريال مدريد في ترشيحات الفوز بدوري الأبطال

وكان ريال مدريد قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه بعدما تغلب على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في النهائي.

وبعد التتويج باللقب القاري الأعظم، أعلن نادي ريال مدريد تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة الموسم.

ورغم هذه النجاحات، إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يضع نادي ريال مدريد كمرشح أول للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ووفقًا لتوقعات الذكاء الاصطناعي، فإن بطل النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، سيكون فريق مانشستر سيتي.

وستكون حظوظ مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أكبر من ريال مدريد حامل اللقب.

نسبة حظوظ السيتي تصل إلى 24 % في الموسم المقبل بينما حظوظ ريال مدريد تبلغ 19 %.

وفي المركز الثالث جاء آرسنال بنسبة 8%، ثم ليفربول بنسبة 7%.

وفيما يلي توقعات الذكاء الاصطناعي كاملا: