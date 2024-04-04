التصريح الذي أشعل أزمة حسين الشحات والشيبي (فيديو)

وفي نهاية الموسم الماضي، اعتدى حسين الشحات على الشيبي بعد نهاية مباراة بيراميدز والأهلي، إذ قام بسبه وصفعه على وجهه.

وحرك لاعب بيراميز، دعوى جنائية ضد اللاعب أمام النيابة العامة التي أحالت الأمر للمحكمة، في قضية سوف تنظر أولى جلساتها يوم الـ18 من أبريل الجاري.

وقام الأهلي بتحريك شكوى ضد الشيبي أمام لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، متهمًا اللاعب بتجاوز لوائح الاتحاد عبر تحريك دعوى مدنية في شأن رياضي.