التصريح الذي أشعل أزمة حسين الشحات والشيبي (فيديو)
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التصريح، الذي أشعل أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، ولاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.
وفي نهاية الموسم الماضي، اعتدى حسين الشحات على الشيبي بعد نهاية مباراة بيراميدز والأهلي، إذ قام بسبه وصفعه على وجهه.
وحرك لاعب بيراميز، دعوى جنائية ضد اللاعب أمام النيابة العامة التي أحالت الأمر للمحكمة، في قضية سوف تنظر أولى جلساتها يوم الـ18 من أبريل الجاري.
وقام الأهلي بتحريك شكوى ضد الشيبي أمام لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، متهمًا اللاعب بتجاوز لوائح الاتحاد عبر تحريك دعوى مدنية في شأن رياضي.
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "الأمور اشتعلت فجأة بين محمد الشيبي وحسين الشحات بلا أي داعِ، وهذا بسبب تصريح من حسين الشحات".
وأوضح: "حسين الشحات اعتذر للشيبي، ولكنه أخطأ في ذكر اسم ممدوح عيد خلال أحد البرامج التلفزيونية بأنه هو من يريد استمرار المشكلة، ومن هنا كانت شرارة فتح الأزمة من جديد".
وشدد شوبير على أن الأهلي خاطب الاتحاد المصري بشأن قانونية لجوء الشيبي للمحاكم الجنائية، ورد اتحاد الكرة المصري أن اللاعب المغربي ليس من حقه اللجوء للمحاكم الجنائية وأنه أخطأ في هذا الأمر.
وتابع: "واقعة تقديم بلاغ الشيبي مخالفة صريحة للوائح النظام الأساسي للاتحاد المصري والفيفا، ومن الوارد أن ينتظره حكم بالإيقاف لأنه خالف اللوائح.
وعن العقوبات المحتملة ضد حسين الشحات قال: "ممكن أن يحصل لاعب الأهلي على حكم بالحبس من 3 لـ 6 أشهر، ووارد يأخذ براءة، ووارد غرامة أو حكم مع إيقاف التنفيذ"، متمنيًا في الوقت ذاته أن يتدخل أطراف عقلاء لحل تلك الأزمة.
يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، تحديد جلسة الـ18 من أبريل المقبل، كأولى الجلسات في محاكمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري، بعد اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي- المغربي الجنسية- لاعب نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين بالدوري المصري.
محمد الشيبي كان اتهم حسين الشحات لاعب الأهلي أمام النيابة المصرية بـ"البلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".
وأصدر النادي الأهلي بيانًا اليوم الخميس، طلب فيه من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بما سمّاها "بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية".