متعب الحربي يحسم موقفه من الرحيل عن الشباب السعودي (فيديو)

حسم متعب الحربي، لاعب نادي الشباب السعودي، موقفه بشكل قاطع من الرحل عن "الليوث" في الميركاتو الشتوي الجاري.

وربطت عدة تقارير اللاعب بالرحيل إلى الهلال أو النصر أو الأهلي، في ظل تقديم مسؤولي الأندية الثلاثة عدة عروض مغرية للشباب من أجل الفوز بعقد اللاعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمتعب الحربي مع أحد الصحفيين يوجه له سؤالا بشأن إمكانية رحيله عن الفريق إلى الهلال أو النصر، ليرد قائلا: "مستمر مع الشباب إن شاء الله لا الهلال ولا النصر".