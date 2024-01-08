متعب الحربي يحسم موقفه من الرحيل عن الشباب السعودي (فيديو)
حسم متعب الحربي، لاعب نادي الشباب السعودي، موقفه بشكل قاطع من الرحل عن "الليوث" في الميركاتو الشتوي الجاري.
وربطت عدة تقارير اللاعب بالرحيل إلى الهلال أو النصر أو الأهلي، في ظل تقديم مسؤولي الأندية الثلاثة عدة عروض مغرية للشباب من أجل الفوز بعقد اللاعب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمتعب الحربي مع أحد الصحفيين يوجه له سؤالا بشأن إمكانية رحيله عن الفريق إلى الهلال أو النصر، ليرد قائلا: "مستمر مع الشباب إن شاء الله لا الهلال ولا النصر".
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن مصادر خاصة لها مؤخرًا، بأن أندية الهلال والنصر والأهلي فتحت باب المفاوضات الرسمية مع اللاعب، فيما كشفت المصادر نفسها أن الأهلي تقدم بعرض رسمي لنادي الشباب بمبلغ 20 مليون ريال (رسوم انتقال وراتب سنوي يفوق ما يحصل عليه اللاعب في الشباب)، لكن هذا العرض قوبل بالرفض من إدارة نادي الشباب.
ويعد الحربي من أبرز اللاعبين السعوديين في خانة الظهير الأيسر، وسبق له تمثيل المنتخب السعودي ويواصل تقديم مستويات مميزة مع ناديه الشباب في الفترة الماضية.
وتم تصعيد الحربي لصفوف الفريق الأول بناديه في موسم 2019-2020، وشارك مع الشباب في 92 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 11 هدفا.
وحصل الحربي في موسم 2020/2021 على فرصة أكبر للمشاركة فخاض 19 مباراة سجل هدفا وصنع آخر وازادت مشاركته في الموسم التالي 2021/2022 فشارك في 36 مباراة سجل هدفين وصنع 7 .
وشارك في الموسم التالي 2022/2023 في 29 مباراة فسجل هدفين وصنع 3، كما شارك في الموسم الحالي 2023/2024 في 8 مباريات.