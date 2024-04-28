بمستوى مذهل.. ميسي يحطم رقم أسطورة برشلونة في أمريكا

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، رقمًا تاريخيًّا في الدوري الأمريكي بعد قيادته فريقه للفوز على نيو إنغلاند برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الأحد.

وأقيمت مباراة إنتر ميامي ونيو إنغلاند على ملعب "جيليت" مع حضور جماهيري كبير تخطى حاجز 65 ألف متفرج.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفين رائعين في شباك نيو إنغلاند.

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يقدم 16 مساهمة في أول 7 مباريات له، وهو أكبر عدد يُسهم به لاعب في موسم واحد بتاريخ الدوري الأمريكي، متفوقاً على الأسطورة الفرنسي تييري هنري، نجم برشلونة الأسبق، الذي أسهم بـ13 هدفًا في عام 2012، وكارلوس فيلا أسهم بـ13 هدفًا عام 2019.