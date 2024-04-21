هاري كين يحذر ريال مدريد

توج باير ليفركوزن بطلًا للدوري الألماني قبل أيام، لكن ذلك لم يُوقف أو يعطل عزيمة النجم الإنجليزي هاري كين مع فريقه بايرن ميونخ، الذي كان يظن أنه سيتوج أخيرًا ببطولة ما، في مسيرته اللامعة.

كين استمر في تقديم أفضل مستوياته قبل أيام قليلة من مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بعد الفوز بخمسة أهداف الذي حققه بايرن ميونخ على حساب أونيون برلين، مساء السبت، وكان كين أحد المساهمين بهدفين في ذلك الفوز.

لكن ما علاقة هذا الفوز الكبير بكيليان مبابي وريال مدريد، وما هي رسالة الإنجليزي للملكي؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي: