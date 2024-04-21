هاري كين يحذر ريال مدريد
توج باير ليفركوزن بطلًا للدوري الألماني قبل أيام، لكن ذلك لم يُوقف أو يعطل عزيمة النجم الإنجليزي هاري كين مع فريقه بايرن ميونخ، الذي كان يظن أنه سيتوج أخيرًا ببطولة ما، في مسيرته اللامعة.
كين استمر في تقديم أفضل مستوياته قبل أيام قليلة من مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
جاء هذا بعد الفوز بخمسة أهداف الذي حققه بايرن ميونخ على حساب أونيون برلين، مساء السبت، وكان كين أحد المساهمين بهدفين في ذلك الفوز.
لكن ما علاقة هذا الفوز الكبير بكيليان مبابي وريال مدريد، وما هي رسالة الإنجليزي للملكي؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي:
تفضيل الانتظار
علاقة هاري كين بريال مدريد هي قديمة حقًا، ربما تعود حتى إلى 2015 عندما سجل 21 هدفًا في الدوري الإنجليزي وتخيل البعض أنه البديل المثالي لكريم بنزيما.
لكن تأجلت الصفقة الحلم بالنسبة لهاري كين وبعض جماهير ريال مدريد لسنوات حتى عفا عليها الزمن ولم تأت قط.
كان هناك ولو أمل ضئيل للغاية لإتمام تلك الصفقة، لكنه تم القضاء عليها في الصيف الماضي عندما قرر ريال عدم التوقيع مع الإنجليزي المخضرم وفضل "الملكي" انتظار كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
رسالته إلى ريال مدريد
هاري كين وصل إلى مساهمته رقم 50 هذا الموسم في كل البطولات مع بايرن ميونخ، معادلًا الرقم القياسي الخاص به في توتنهام الإنجليزي.
كذلك نجح في التساوي مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي يملك 50 مساهمة أيضًا مع الفريق الباريسي في كل البطولات.
تلك الأرقام والتساوي مع مبابي وفوق كل ذلك تصدر سباق الحذاء الذهبي الأوروبي في ذلك العمر هو بمثابة رسالة قوية من المهاجم الإنجليزي للنادي الإسباني قبل مواجهة الفريقين المنتظرة في دوري أبطال أوروبا.
الفرصة الأخيرة
كل تلك الأرقام لا تعني الكثير بالنسبة لهاري كين بعد خسارة لقب الدوري الألماني مؤخرًا أمام باير ليفركوزن فاللاعب أراد الخروج من توتنهام منذ سنوات باحثًا عن التتويج، ولا يوجد أفضل من بايرن ميونخ لضمان بطولة واحدة على الأقل.
فنحن نتحدث عن فريق يملك أطول سلسلة فوز بالبطولات في تاريخ الدوريات الكبرى بالقارة العجوز، ما نسبة خسارتهم للقب بمجرد قدوم هاري كين؟
التعويض المثالي لكين سيكون دوري أبطال أوروبا، الذي وصل فريقه فيه إلى نصف النهائي وهو ليس المرشح الأول أمام آرسنال.
ولحظ هاري كين سيلعب أمام ريال مدريد أفضل من يعرف أسوار وحوائط تلك البطولة العريقة، وهي مواجهة صعبة بالتأكيد، لكن هنا يظهر معدن النجوم.
اللعب أمام ريال مدريد فرصة لأي لاعب من أجل التألق، فما بالك لو كان ذلك اللاعب يملك الكثير ليقوله لإدارة هذا النادي التي فضلت البقاء لمدة عام دون رأس حربة قوي فقط للتوقيع مع بديل في الصيف المقبل.
الخلاصة
هاري كين يقدم أرقامًا مذهلة مع بايرن ميونخ، وذلك لم ينعكس حتى الآن على البطولات والألقاب الجماعية، بعد مغادرة الكاس أمام فريق متواضع وخسارة الدوري لصالح باير ليفركوزن.
المهاجم الإنجليزي سيسعى بكل ما يملك من قوة أن يغير ذلك الوضع في دوري أبطال أوروبا، وفرصته جاءت أمام ريال مدريد، النادي الذي لطالما ارتبط به طوال سنوات ماضية.
فهل يكسر هاري كين لعنته أمام الفريق الذي رفضه من أجل كيليان مبابي؟ أم يكون الملكي عثرة جديدة في طريق مهاجم إنجلترا نحو منصات التتويج؟!