هدف كيميتش يقود بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وبعد شوط أول غابت فيه الفرص السانحة والهجمات الخطيرة، نجح آرسنال في الاستحواذه على الكرة بشكل جيد رغم الهجمات التي كانت تنتهي عند الإنجليزي هاري كين، لم يحسن استغلال الفرص القليلة التي أتيحت له، فيما كان نصير مزراوي قريبا بدوره من فتح باب التسجيل لكن تصويبته جانبت القائم، قبل أن يسدد جمال موسيالا كرة تصدى لها ديفيد رايا.

ومع ذلك، نجح آرسنال في إرباك الدفاع البافاري عن طريق هجمات غابرييل مارتينيلي و مارتن أوديغارد.

وواصل أصحاب الأرض الضغط في الشوط الثاني لتثمر جهودهم عن هدف أول حمل توقيع جوشوا كيميتش بتصويبة رأسية متقنة بعد توزيعة من غيريرو.

ونجح حارس بايرن ميونخ نوير في أواخر المباراة في التصدي لمحاولة أوديغارد عند القائم القريب عندما كان آرسنال يبحث بشدة عن تسجل هدف التعادل والذهاب بالمباراة للوقت الإضافي، لكن جهوده في التأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 15 عامًا باءت بالفشل، ليحجز الفريق البافاري بطاقة نصف النهائي، ويواصل طريقه نحو المراهنة على التأهل إلى نهائي ملعب ويمبلي، في الأول من يونيو المقبل.

ويلتقي بايرن ميونخ في نصف النهائي الفائز في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد وذلك في الأسبوع الأول من الشهر القادم.