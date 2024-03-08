العوامل المناخية تؤجل ثلاث مباريات من الدوري الإماراتي للمحترفين

تسبب سوء الأحوال الجوية في تأجيل ثلاث مباريات من الجولة الثالثة عشرة للدوري الإماراتي، وفق ما أعلنته، الجمعة، رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم.

وكشفت رابطة دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية، فقد تقرر تأجيل أربع مباريات كانت مبرجمة اليوم الجمعة، إلى موعد لاحق، وهي مواجهات: حتا مع شباب الأهلي، والإمارات ضد البطائح، وعجمان أمام بني ياس.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أعلن تأجيل مباريات المسابقات التي يشرف عليها، بما فيها دوريات الدرجة الأولى، والثانية، والثالثة، إلى جانب مسابقات المراحل السنية إلى موعد لاحق لاضطراب العوامل المناخية.

ويتصدر نادي الوصل ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين برصيد 39 نقطة من 15 مباراة، بفارق 8 نقاط عن العين في المركز الثاني، و9 نقاط عن شباب الأهلي ثالث ترتيب الدوري.