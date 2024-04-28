عرض إيطالي لخطف أردا غولر من ريال مدريد

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نابولي مهتم بالتعاقد مع التركي أردا غولر من ريال مدريد.

ووفقا لرومانو فإن نابولي يريد التعاقد مع أردا غولر البالغ من العمر 19 عاما بنظام الإعارة.

وانتقل غولر لريال مدريد صيف العام الماضي من فنربخشة مقابل 20 مليون يورو.

لكن غولر تأثر بالإصابات وشارك في ثماني مباريات حتى الآن بواقع 166 دقيقة سجل فيها هدفين.

ويأتي اهتمام نابولي بغولر رغم أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قال بعد الفوز على ريال سوسيداد: "كل من لعب أمام ريال سوسيداد قدم أداء جيدا للغاية، مثل أردا غولر وداني سيبايوس وفران غارسيا، حيث قاتلوا".

وأضاف: "غولر سجل هدف وسيكون لاعبا مهما للمستقبل، ولا شك أنه سيستمر هنا العام المقبل".