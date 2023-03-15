لن يعتزل دوليًا.. رونالدو على رأس قائمة منتخب البرتغال في تصفيات يورو 2024

ونشرت صحيفة "ذا أتلنتيك" البريطانية تقريرًا قالت فيه إنه من المقرر أن يكون كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة البرتغال في تصفيات بطولة أوروبا 2024 هذا الشهر ضد ليختنشتاين وآيسلندا.

وشددت الصحيفة البريطانية أن رونالدو "لن يعتزل دوليًا" كما أشارت عدة تقارير عقب وداع منتخب البرتغال لكأس العالم 2022 أمام المغرب

وكان رونالدو صاحب الـ38 عامًا، يتعامل بخجل بشأن مستقبله الدولي في أعقاب خروج البرتغال من ربع النهائي على يد المغرب في مونديال 2022، ومنذ ذلك الحين، غادر مهاجم مانشستر يونايتد السابق أوروبا للانضمام إلى فريق النصر السعودي، لكنه لا يزال ملتزمًا بتمثيل بلاده.

ومن المقرر أن يظهر رونالدو تحت قيادة خامس مدرب له في البرتغال بعد تعيين روبرتو مارتينيز كمدرب لمنتخب البرتغال، في يناير الماضي، خلفًا لفرناندو سانتوس.