لن يعتزل دوليًا.. رونالدو على رأس قائمة منتخب البرتغال في تصفيات يورو 2024
كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، سيكون على رأس قائمة منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي ستقام في ألمانيا.
ونشرت صحيفة "ذا أتلنتيك" البريطانية تقريرًا قالت فيه إنه من المقرر أن يكون كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة البرتغال في تصفيات بطولة أوروبا 2024 هذا الشهر ضد ليختنشتاين وآيسلندا.
وشددت الصحيفة البريطانية أن رونالدو "لن يعتزل دوليًا" كما أشارت عدة تقارير عقب وداع منتخب البرتغال لكأس العالم 2022 أمام المغرب
وكان رونالدو صاحب الـ38 عامًا، يتعامل بخجل بشأن مستقبله الدولي في أعقاب خروج البرتغال من ربع النهائي على يد المغرب في مونديال 2022، ومنذ ذلك الحين، غادر مهاجم مانشستر يونايتد السابق أوروبا للانضمام إلى فريق النصر السعودي، لكنه لا يزال ملتزمًا بتمثيل بلاده.
ومن المقرر أن يظهر رونالدو تحت قيادة خامس مدرب له في البرتغال بعد تعيين روبرتو مارتينيز كمدرب لمنتخب البرتغال، في يناير الماضي، خلفًا لفرناندو سانتوس.
ولعب رونالدو سابقًا لمنتخب البرتغال الأول تحت قيادة لويس فيليبي سكولاري، وكارلوس كيروش، وباولو بينتو، وفرناندو سانتوس.
يذكر أن رونالدو خاض أكبر عدد من المباريات الدولية في تاريخ كرة القدم للرجال برصيد 196 مباراة، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع الكويتي بدر المطوع.
ويقع المنتخب البرتغالي في المجموعة العاشرة لتصفيات يورو 2024، والتي تضم بجانبه كلًا من: البوسنة، آيسلندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، ليشتنشتاين.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة لينضم إلى ألمانيا الدولة المضيفة، على أن تتأهل المنتخبات الثلاثة الأخيرة عبر الملحق.
وتنطلق التصفيات، في مارس العام 2023، وتنتهي في نوفمبر من العام ذاته على أن يقام الملحق في مارس 2024.