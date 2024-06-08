أربعة متصدرين.. موزمبيق يشعل الصراع على بطاقة المونديال في مجموعة الجزائر
أشعل منتخب موزمبيق الصراع داخل المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه على نظيره الصومالي (2 ـ 1) اليوم الجمعة.
ورفع منتخب موزمبيق رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، متساويا مع كل من الجزائر وغينيا، اللذين التقيا أمس في ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر في مباراة انتزع فيها الضيوف 3 نقاط ثمينة.
وسجل هدفي منتخب موزمبيق ألفونسو أمادي، وستاني راتيفو في الدقيقتين (14، 29)، فيما سجل هدف الصومال إسماعيل شيروا في الدقيقة (66).
وفي المجموعة ذاتها، فاز منتخب أوغندا على بوتسوانا بهدف نظيف سجله محمد شعبان في الدقيقة 74 ليرفع رصيده بدوره إلى النقطة السادسة.
وبوجود 4 منتخبات في صدارة المجموعة، أصبح التنافس على أشده في المجموعة الإفريقية السابعة المؤهلة للمونديال المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك في صائفة 2026، خصوصا أن الجولة المقبلة ستضع المنتخب الجزائري في غياب قائده ياسين إبراهيمي في مواجهة صعبة وهامة، يوم الإثنين، أمام أوغندا في العاصمة كامبالا.
ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الخامس برصيد 3 نقاط، فيما يقبع منتخب الصومال في قاع الترتيب بلا رصيد.
وفضلا عن مواجهة أوغندا والجزائر، ينزل منتخب موزمبيق ضيفا على نظيره الغيني، في مباراتين تجمعان المنتخبات أصحاب المراكز الأربع الأولى، فيما يلتقي منتخب الصومال مع بوتسوانا في مواجهة ثالثة لحساب المجموعة السابعة.
وتضم تصفيات منطقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) تسع مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات، على أن يتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ، ويمكن للوصيف التنافس في المباريات الفاصلة للتقدم إلى الملحق القاري والمنافسة على بطاقة عاشرة للقارة السمراء في المونديال الذي سيشهد للمرة الأولى مشاركة 54 منتخبا.