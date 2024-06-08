أربعة متصدرين.. موزمبيق يشعل الصراع على بطاقة المونديال في مجموعة الجزائر

أشعل منتخب موزمبيق الصراع داخل المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه على نظيره الصومالي (2 ـ 1) اليوم الجمعة.

ورفع منتخب موزمبيق رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، متساويا مع كل من الجزائر وغينيا، اللذين التقيا أمس في ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر في مباراة انتزع فيها الضيوف 3 نقاط ثمينة.

وسجل هدفي منتخب موزمبيق ألفونسو أمادي، وستاني راتيفو في الدقيقتين (14، 29)، فيما سجل هدف الصومال إسماعيل شيروا في الدقيقة (66).

وفي المجموعة ذاتها، فاز منتخب أوغندا على بوتسوانا بهدف نظيف سجله محمد شعبان في الدقيقة 74 ليرفع رصيده بدوره إلى النقطة السادسة.

وبوجود 4 منتخبات في صدارة المجموعة، أصبح التنافس على أشده في المجموعة الإفريقية السابعة المؤهلة للمونديال المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك في صائفة 2026، خصوصا أن الجولة المقبلة ستضع المنتخب الجزائري في غياب قائده ياسين إبراهيمي في مواجهة صعبة وهامة، يوم الإثنين، أمام أوغندا في العاصمة كامبالا.