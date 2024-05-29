رد حاسم من الاتحاد السعودي بعد اتهامه بتأخير شكوى مالكوم
واجه نادي الاتحاد السعودي لوما كبيرا من قبل جماهيره بسبب تأخره في تقديم شكوى ضد الثنائي مالكوم وسعود عبد الحميد، نجمي الهلال، بسبب ما بدر منه في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس الملك، التي جمعتهما في 30 أبريل الماضي.
وحرص فهد بارباع، محامي نادي الاتحاد، على توضيح أسباب التأخر للجمهور وكواليس الشكوى الأخيرة ضد ثنائي الهلال مالكوم وسعود عبد الحميد.
وقال فهد في تصريحات نقلها مقدم برنامج "رياضة سكوب"، إن " تقرير مراقب مباراة الاتحاد والهلال وصل يوم 1 مايو، وتم الاطلاع على التقرير، الذي ذُكر فيه أن اللاعب سعود عبدالحميد احتفل أمام جمهور الاتحاد؛ ما أدى إلى قيام جمهور الاتحاد بإلقاء قوارير مياه".
وأضاف: "طلبنا من لجنة الانضباط استدعاء مالكوم بعد الحركة غير الأخلاقية في يوم 1 مايو، وفي يوم 5 مايو وصل منطوق قرار لجنة الانضباط على عقوبة جمهور الاتحاد ولم يتطرق إلى إلى طلبات استدعاء لاعبي الهلال".
وأكمل: "وفي يوم 7 مايو طلبنا من لجنة الانضباط إرسال اسباب القرار، وفي يوم 15 مايو وصلت الأسباب، وخلال 48 ساعة تم إرسال نية الاستئناف، وبعدها بيومين تم دفع رسوم الاستئناف، انتظرنا وصول قرار الاستئناف لكن لم يصل لنادي الاتحاد إلى موعد بداية الجولة الأخيرة وعلى إثر ذلك تم تقديم شكاوى مستقلة على سعود عبدالحميد ومالكوم".
وشدد: "نادي الاتحاد لم يتأخر إطلاقًا بتقديم شكوى على لاعبي الهلال".
يذكر أن لجنة الانضباط كانت أصدرت عقوبة بغرامة قدرها 100 ألف ريال على الاتحاد نظير قيام جماهيره بإلقاء الزجاجات على لاعبي الهلال، واستأنف النادي الجداوي ضد تلك العقوبة، لكن طلبه قوبل بالرفض.
واستندت الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد إلى المادة 57 الفقرة الثانية من اللوائح التأديبية، التي تنص على معاقبة أي لاعب يسيء للجماهير بالقول أو الفعل أو الإشارة، خلال أي مباراة بالإيقاف مباراة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي.
كما أكد نادي الاتحاد، أن التأخير في تقديم الشكوى لا يسقط حقهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مستندين في ذلك إلى المادة 42 الفقرة الأولى المتعلقة بالتقادم الزمني.
وبحسب الإجراءات، فإن لجنة الانضباط ستستمع للاعب الهلال البرازيلي مالكوم عن طريق تقنية الفيديو ويتوقع أن يكون ذلك اليوم الأربعاء، أي قبل يومين من المباراة النهائية.
وتنص المادة على أن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة تسقط بالتقادم بعد مضي 30 يوماً من تاريخ ارتكابها.
ويواجه الهلال غريمه النصر في نهائي كأس الملك المقرر إقامته، يوم الجمعة المقبل، في ملعب الجوهرة بجدة.