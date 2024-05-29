رد حاسم من الاتحاد السعودي بعد اتهامه بتأخير شكوى مالكوم

واجه نادي الاتحاد السعودي لوما كبيرا من قبل جماهيره بسبب تأخره في تقديم شكوى ضد الثنائي مالكوم وسعود عبد الحميد، نجمي الهلال، بسبب ما بدر منه في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس الملك، التي جمعتهما في 30 أبريل الماضي.

وحرص فهد بارباع، محامي نادي الاتحاد، على توضيح أسباب التأخر للجمهور وكواليس الشكوى الأخيرة ضد ثنائي الهلال مالكوم وسعود عبد الحميد.

وقال فهد في تصريحات نقلها مقدم برنامج "رياضة سكوب"، إن " تقرير مراقب مباراة الاتحاد والهلال وصل يوم 1 مايو، وتم الاطلاع على التقرير، الذي ذُكر فيه أن اللاعب سعود عبدالحميد احتفل أمام جمهور الاتحاد؛ ما أدى إلى قيام جمهور الاتحاد بإلقاء قوارير مياه".

وأضاف: "طلبنا من لجنة الانضباط استدعاء مالكوم بعد الحركة غير الأخلاقية في يوم 1 مايو، وفي يوم 5 مايو وصل منطوق قرار لجنة الانضباط على عقوبة جمهور الاتحاد ولم يتطرق إلى إلى طلبات استدعاء لاعبي الهلال".