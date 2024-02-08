غمزة الحكمة الأمريكية لرونالدو (فيديو)

وتُختتم مباريات كأس موسم الرياض 2024، بمواجهة ديربي كبيرة بين الهلال والنصر، مساء اليوم الخميس، بعد نهاية مباريات فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وتحصل تاليسكا لاعب نادي النصر على كارت أصفر من الحكمة الأمريكية، بعد تدخل عنيف على لاعب الهلال.

وحاول رونالدو الحديث مع توري بينسو التي ردت عليه بابتسامة، ثم قامت بعمل حركة "غمزة" للنجم البرتغالي.