غمزة الحكمة الأمريكية لرونالدو (فيديو)
خطفت الأمريكية توري بينسو، حكمة مباراة الهلال والنصر الأنظار، في نهائي كأس موسم الرياض 2024، بعد غمزة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتُختتم مباريات كأس موسم الرياض 2024، بمواجهة ديربي كبيرة بين الهلال والنصر، مساء اليوم الخميس، بعد نهاية مباريات فريق إنتر ميامي الأمريكي.
وتحصل تاليسكا لاعب نادي النصر على كارت أصفر من الحكمة الأمريكية، بعد تدخل عنيف على لاعب الهلال.
وحاول رونالدو الحديث مع توري بينسو التي ردت عليه بابتسامة، ثم قامت بعمل حركة "غمزة" للنجم البرتغالي.
واشتهرت توري بينسو بحركة "الغمزة"، حيث فعلتها قبل ذلك مع إيغور كورنادو، لاعب الاتحاد السعودي السابق في كأس العالم للأندية.
وتداولت جماهير الاتحاد مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعلوا معه بشكل طريف.