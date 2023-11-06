قذف قارورة مياه تجاه بنزيما بعد مباراة القوة الجوية والاتحاد (فيديو)

وقوبل بنزيما بحفاوة كبيرة منذ وصوله العراق، حيث تم منحه هدية من قبل عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أمس الأحد.

ورغم الخسارة احتفظ الاتحاد بالصدارة بتسع نقاط من أربع مباريات مقابل سبع نقاط للقوة الجوية الثاني.

ويتأهل إلى دور 16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الخمس لغرب آسيا إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.