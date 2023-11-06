قذف قارورة مياه تجاه بنزيما بعد مباراة القوة الجوية والاتحاد (فيديو)
انتشر مقطع فيديو يظهر قذف قارورة مياه تجاه كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي وزميله بالفريق رومارينيو أثناء مغادرتهما ملعب فرانسوا الحريري بعد مباراة القوة الجوية.
وخسر الاتحاد أمام القوة الجوية بهدفين دون رد ليواصل نتائجه المتراجعة مؤخرا ما منح فرصة للفريق العراقي لتعزيز حظوظه في التأهل للدور التالي من مسابقة دوري أبطال آسيا.
ونجح النجمان علي جاسم ومهند عبدالرحيم في ترجمة سيطرة الفريق العراقي إلى هدفين في شباك الاتحاد.
وأظهر مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قذف قارورة المياه تجاه لاعب ريال مدريد السابق لكنها لم تصبه حيث توجه مباشرة إلى ممر غرف خلع الملابس.
ولم يتمكن نجم الاتحاد السعودي بنزيما من إجراء مقابلات تلفزيونية بعد المباراة، حيث نزلت بعض الجماهير إلى أرض الملعب لالتقاط صور معه.
وقوبل بنزيما بحفاوة كبيرة منذ وصوله العراق، حيث تم منحه هدية من قبل عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أمس الأحد.
ورغم الخسارة احتفظ الاتحاد بالصدارة بتسع نقاط من أربع مباريات مقابل سبع نقاط للقوة الجوية الثاني.
ويتأهل إلى دور 16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الخمس لغرب آسيا إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.