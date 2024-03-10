ليفربول ضد مانشستر سيتي.. لماذا كل نقطة بـ"ثمن"؟

يواجه فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "آنفيلد"، وهي مباراة قد تحدد الكثير في مسار لقب البطولة التي تشهد منافسة ثلاثية عليها في وجود الثنائي المذكور وآرسنال أيضًا.

المواجهة المنتظرة يدخلها ليفربول وهو في المركز الثاني خلف آرسنال بمباراة أقل هو ومانشستر سيتي، وفارق نقطة واحدة لصالح المدفعجية، ويلعبها مانشستر سيتي بالمركز الثالث بفارق نقطة عن "الريدز".

دخول المباراة بذلك التعقيد في جدول الترتيب ليس أمرًا جديدًا على الدوري الإنجليزي بشكل عام، وعلى ليفربول ومانشستر سيتي بشكل خاص في السنوات الماضية التي شهدت الكثير من التنافس الحاد حتى اللحظات الأخيرة.

لكن هذا التنافس لم يكن عادلًا من وجهة نظر بعضهم، نظرًا للإمكانات المادية الكبيرة لصالح مانشستر سيتي والتي تمنحه التفوق في بعض الأحيان.

هل كان الفارق كبيرًا لتلك الدرجة؟ وكيف يؤدي يورغن كلوب وبيب غوارديولا مع ليفربول ومانشستر سيتي لو وضعنا عامل الإنفاق في الحسبان؟ ذلك ما نستعرضه في التقرير التالي: