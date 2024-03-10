ليفربول ضد مانشستر سيتي.. لماذا كل نقطة بـ"ثمن"؟
يواجه فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "آنفيلد"، وهي مباراة قد تحدد الكثير في مسار لقب البطولة التي تشهد منافسة ثلاثية عليها في وجود الثنائي المذكور وآرسنال أيضًا.
المواجهة المنتظرة يدخلها ليفربول وهو في المركز الثاني خلف آرسنال بمباراة أقل هو ومانشستر سيتي، وفارق نقطة واحدة لصالح المدفعجية، ويلعبها مانشستر سيتي بالمركز الثالث بفارق نقطة عن "الريدز".
دخول المباراة بذلك التعقيد في جدول الترتيب ليس أمرًا جديدًا على الدوري الإنجليزي بشكل عام، وعلى ليفربول ومانشستر سيتي بشكل خاص في السنوات الماضية التي شهدت الكثير من التنافس الحاد حتى اللحظات الأخيرة.
لكن هذا التنافس لم يكن عادلًا من وجهة نظر بعضهم، نظرًا للإمكانات المادية الكبيرة لصالح مانشستر سيتي والتي تمنحه التفوق في بعض الأحيان.
هل كان الفارق كبيرًا لتلك الدرجة؟ وكيف يؤدي يورغن كلوب وبيب غوارديولا مع ليفربول ومانشستر سيتي لو وضعنا عامل الإنفاق في الحسبان؟ ذلك ما نستعرضه في التقرير التالي:
قيمة سوقية أكبر لمانشستر سيتي
في الموسم الجاري دخل مانشستر سيتي بطل الثلاثية التاريخية الدوري الإنجليزي، وهو يملك قائمة تصل قيمتها التسويقية إلى مليار و260 مليون يورو.
في المقابل، كانت قيمة ليفربول هي 868 مليون يورو و750 ألفًا، وهو أقل تقريبًا بـ 37% من إجمالي قيمة كتيبة بيب غوارديولا.
قيمة مانشستر سيتي الكبيرة تأتي بقائمة قوامها أقل من ذلك الخاص بليفربول، وهو ما يوضحه متوسط قيمة كل لاعب، حيث يصل ذلك الرقم في مانشستر سيتي إلى 57 مليون يورو لكل لاعب، مقابل 31 مليونًا لليفربول.
إنفاق كلوب وغوارديولا
منذ أن وصل بيب غوارديولا لصفوف مانشستر سيتي أنفق المدرب الإسباني مليارًا و510 ملايين يورو على صفقات دعم بها فريقه، وباع لاعبين بقيمة 701 مليون يورو ليكون إجمالي قيمة إنفاقه 808 ملايين، كثالث أكثر فريق في أوروبا، بحسب "ترانسفير ماركت".
في المقابل أنفق كلوب مليارًا و60 مليون يورو وباع لاعبين بقيمة 638 مليونًا، لتكون إجمالي قيمة إنفاقه 420 مليونًا، أي حوالي نصف غوارديولا، وفي المركز الـ12 بين فرق أوروبا.
ذلك الرقم الضخم لمانشستر سيتي يجعل قيمة النقطة الواحدة التي يحصل عليها مانشستر سيتي أغلى من نظريتها في ليفربول بحوالي مليونين ونصف المليون يورو.
كم مليونا ينفقه كلوب وغوارديولا مقابل كل نقطة؟
لنوضح فكرتنا هنا سنستعرض معدل إنفاق كل فريق مقابل عدد النقاط التي يحصل عليها، سواء بشكل موسمي أو إجمالي.
في موسم 2016 ـ 17 أنفق مانشستر سيتي حوالي 12 مليون يورو على كل نقطة حصدها، مقابل حوالي 8 ملايين ونصف المليون لليفربول.
وفي الموسم التالي 2017-18 تقارب الإنفاق بين الفريقين، حيث حافظ ليفربول على المستوى نفسه، وانخفض إنفاق مانشستر سيتي على كل نقطة إلى حوالي 8.8 مليون يورو.
بعدها في 2018-19 اتسع الفارق من جديد، حيث انخفض إنفاق ليفربول على كل نقطة إلى 7 ملايين يورو، وفي المقابل وصل مانشستر سيتي لحاجز الـ10 ملايين لكل نقطة من جديد.
استمر التفاوت بين الفريقين حتى جاء موسم 2022-23 الذي كان فيه الفارق بين إنفاق كل فريق على كل نقطة متقارب للغاية، بواقع 10.2 لليفربول و10.4 لمانشستر سيتي، ليعود الفارق ويتسع بشكل واضح من جديد هذا الموسم ويصل مانشستر سيتي إلى حوالي 15 مليون يورو لكل نقطة.
متوسط الإنفاق
متوسط إنفاق مانشستر سيتي على كل نقطة منذ وصول غوارديولا يصل إلى 11 مليون يورو، مقابل 8.6 مليون يورو بالنسبة لكلوب وليفربول.
وستكون هذه هي المرة الخامسة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز التي يلعب فيها مانشستر سيتي وليفربول وهما في المركزين الأول والثاني، لم يفز ليفربول بعد بمثل هذه المباراة، حيث حصل على 3 نقاط فقط من 3 تعادلات وهزيمة، بينما حصد مانشستر سيتي 6 نقاط من تلك المواجهات، بعدما فاز في مناسبة وحيدة وتعادل في ثلاث.
تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي
التقى الفريقان في 53 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، فاز الريدز في 21 مواجهة، بينما انتصر السيتي بـ 12 لقاء، وسيطر التعادل على 20 مناسبة.
وسجل ليفربول 81 هدفا خلال 53 مواجهة، وعلى الجانب الآخر سجل السيتي 73 هدفا في شباك الريدز.