دامبروسيو نائبا لفريق فيراري قادما من مرسيدس

أعلن فيراري، المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الإثنين، التعاقد مع السائق السابق جيروم دامبروسيو نائبا لرئيس الفريق قادما من مرسيدس، وأكد تعيين لويك سيرا رئيسا لهندسة أداء الهيكل.

ويبدأ دامبروسيو وسيرا مهام منصبيهما مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قبل أن يسير على خطاهما لويس هاميلتون قادما من مرسيدس في نهاية الموسم.

وسيعمل البلجيكي دامبروسيو، الذي شارك في 20 سباقا مع ماروسيا ولوتس بين عامي 2011 و2012 دون تحقيق أي نقطة، مساعدا لرئيس الفريق فريد فاسور، ورئيسا لأكاديمية السائقين في فيراري.

وكان دامبروسيو مسؤولا عن تطوير السائقين في مرسيدس، وكان يقوم بمهام رئيس الفريق توتو فولف في غيابه.

أما الفرنسي سيرا فسيكون تابعا للمدير الفني إنريكو كارديل، وسيكون مسؤولا عن تطوير الديناميكية الهوائية وأداء السيارة.

وانضم سيرا إلى مرسيدس في 2010 عندما هيمن الفريق على البطولة وفاز بلقب الصانعين ثماني مرات على التوالي من 2014 إلى 2021.