كاسيميرو "ينصف" رونالدو ويقارن بينه ومبابي
أشاد البرازيلي كاسميرو بقدرات زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال إنه "لا يُقدّر بثمن".
وقال كاسيميرو عن رونالدو: "استمتعنا، ولا ندرك ما فعله ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في كرة القدم، وتحديدًا الأمور التي فعلها رونالدو".
وأضاف في مقابلة مع برنامج "الشرينغيتو": "الناس لا تقدّر كثيرًا ما فعله رونالدو في كرة القدم بشكل عام، ليس في ريال مدريد أو مانشستر يونايتد، بل في اللعبة بأكملها".
وتابع لاعب مانشستر يونايتد: "رونالدو سجل، العام الماضي، 50 هدفًا، وهو بعمر 37 أو 38 عامًا، إنه أمر مذهل، ماذا يمكننا أن نقول عن هذا اللاعب؟ لاعب يحرز 50 هدفًا كل عام، هو من مستوى آخر بكل تأكيد، وفعل أشياء لا تقدّر بثمن".
رونالدو ومبابي
وقارن كاسيميرو بين رونالدو والنجم الفرنسي كيليان مبابي وقال: "مبابي يذكرني بكريستيانو، إنه في الملعب، يشم رائحة الهدف، يجب أن تقلق من هذا الرجل لأنه سيسجل هدفًا، كريستيانو كان هكذا".
وأضاف: "مبابي الأفضل حاليًا، إنه سريع وذكي للغاية، وعندما لعب ضدنا في ريال مدريد قبل عامين، كان الأفضل، ظهر بمستوى رائع ومثالي في المباراتين".
وإذا ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بدوري أبطال أوروبا، مع الفوز بلقب يورو 2024 الصيف المقبل، سترتفع أسهم مبابي بشكل كبير في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
ومن المرجح أن ينضم مبابي البالغ من العمر 25 عامًا لريال مدريد الصيف المقبل حيث أبلغ باريس سان جيرمان أنه سيغادر بنهاية عقده في 30 يونيو المقبل.