كاسيميرو "ينصف" رونالدو ويقارن بينه ومبابي

أشاد البرازيلي كاسميرو بقدرات زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال إنه "لا يُقدّر بثمن".

وقال كاسيميرو عن رونالدو: "استمتعنا، ولا ندرك ما فعله ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في كرة القدم، وتحديدًا الأمور التي فعلها رونالدو".

وأضاف في مقابلة مع برنامج "الشرينغيتو": "الناس لا تقدّر كثيرًا ما فعله رونالدو في كرة القدم بشكل عام، ليس في ريال مدريد أو مانشستر يونايتد، بل في اللعبة بأكملها".

وتابع لاعب مانشستر يونايتد: "رونالدو سجل، العام الماضي، 50 هدفًا، وهو بعمر 37 أو 38 عامًا، إنه أمر مذهل، ماذا يمكننا أن نقول عن هذا اللاعب؟ لاعب يحرز 50 هدفًا كل عام، هو من مستوى آخر بكل تأكيد، وفعل أشياء لا تقدّر بثمن".