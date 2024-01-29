منتخب قطر يتجاوز فلسطين ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا (فيديو)
تأهل منتخب قطر إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023 بعدما قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2/1 على منتخب فلسطين في دور الـ16، اليوم الإثنين.
وعلى استاد البيت تقدم عدي الدباغ لمنتخب فلسطين في الدقيقة 37 بتسدية يسارية من داخل منطقة الجزاء، وسجل حسن خالد الهيدوس هدف التعادل لقطر في الدقيقة 45+6.
وتقدم أكرم حسن عفيف لمنتخب قطر من ضربة جزاء في الدقيقة 49.
ويلعب منتخب قطر، حامل اللقب، في ربع النهائي مع المتأهل من مواجهة أوزبكستان وتايلاند.
وحتى الآن صعدت منتخبات أستراليا وطاجيكستان والأردن وقطر إلى ربع نهائي كأس آسيا.
وتستكمل مباريات دور الـ16 بمواجهتي أوزبكستان مع تايلاند، والسعودية مع كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء، ويلعب منتخب البحرين مع اليابان، وإيران مع سوريا يوم الأربعاء.
يشار إلى أن منتخب اليابان الأكثر تتويجا بكأس آسيا برصيد 4 مرات، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وإيران، ولقبين لكوريا الجنوبية، ولقب لكل من قطر والعراق وأستراليا والكويت.