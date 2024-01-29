منتخب قطر يتجاوز فلسطين ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا (فيديو)

تأهل منتخب قطر إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023 بعدما قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2/1 على منتخب فلسطين في دور الـ16، اليوم الإثنين.

وعلى استاد البيت تقدم عدي الدباغ لمنتخب فلسطين في الدقيقة 37 بتسدية يسارية من داخل منطقة الجزاء، وسجل حسن خالد الهيدوس هدف التعادل لقطر في الدقيقة 45+6.

وتقدم أكرم حسن عفيف لمنتخب قطر من ضربة جزاء في الدقيقة 49.