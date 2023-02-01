10 ملاعب تحتضن نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية

وتحتضن المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها رغم كون منتخبها يعتبر من أنجح المنتخبات في المسابقة حيث توج باللقب 3 مرات وخسر النهائي 3 مرات ولا يتفوق عليه سوى المنتخب الياباني المتوج 4 مرات باللقب.

وكانت اللجنة المكلفة بملف الترشيح قد أعلنت عن الملاعب التي ستحتضن نهائيات 2027 من بينها ملاعب جديدة سيتم بناؤها وتأهيل الملاعب الحالية وتوسيع ملاعب أخرى عبر زيادة الطاقة الاستيعابية وبناء مرافق جديدة بمدن الرياض وجدة والدمام.

وستحتضن 10 ملاعب نهائيات أمم آسيا 2027 وهي: