انتقادات لعلي البليهي لرفضه التصوير مع طفلين (فيديو)

وكان الهلال حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الإثنين.

وواصل الهلال السعودي تصدره لجدول دوري روشن السعودي، برصيد 59 نقطة من 19 انتصارًا وتعادلين، ولم يتعرَّض الزعيم لأي هزيمة حتى الآن.

وتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة الـ28 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، من 7 انتصارات، و7 تعادلات و7 هزائم.

ويستعد "الزعيم" لمباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد، يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة آرينا، في الجولة الـ22.