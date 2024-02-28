انتقادات لعلي البليهي لرفضه التصوير مع طفلين (فيديو)
وجَّهت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات إلى علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، بسبب رفضه التقاط صورة مع طفلين كانا يقفان في انتظاره برفقة والدهما.
ويظهر في الفيديو المتداول "البليهي" وهو يلتقط صورة مع أحد الأطفال، وكان يقف بجوار طفلين آخرين برفقة والدهما، ولكن البليهي رفض الوقوف لالتقاط الصور معهما، ووجَّه حديثه للأب، قائلًا: "مستعجل ومتأخر على الطائرة".
وأعرب الجمهور عن ضيقهم من الموقف، إذ قالوا إن الصورة ستلتقط في ثوان معدودة وكان على "البليهي" أن يقف من أجل الطفلين ولا يكسر بخاطرهما.
وقال متابع عبر حسابه على منصة "إكس": "علي البليهي يرفض الوقوف لمدة ثوان للتصوير مع أطفال، أشفقت على الأطفال وردة فعلهم".
وكان الهلال حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الإثنين.
وواصل الهلال السعودي تصدره لجدول دوري روشن السعودي، برصيد 59 نقطة من 19 انتصارًا وتعادلين، ولم يتعرَّض الزعيم لأي هزيمة حتى الآن.
وتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة الـ28 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، من 7 انتصارات، و7 تعادلات و7 هزائم.
ويستعد "الزعيم" لمباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد، يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة آرينا، في الجولة الـ22.