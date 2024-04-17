الترجي التونسي يتلقى أخبارا سارة قبل موقعة صن داونز بدوري الأبطال

تلقى الترجي التونسي أخبارًا سارة قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت، في ملعب رادس الأولمبي لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانطلق الترجي التونسي في تحضيراته مساء الثلاثاء، بإجراء أول تدريباته، مكتمل الصفوف، فيما جاءت الأخبار الواردة من معسكر منافسه صن داونز لتحمل خبر تعرض قائد الفريق "تيبوهو موكوينا" للإصابة، وذلك في مباراة فريقه أمام سالاوز ضمن الدوري المحلي.

وغادر موكوينا، الذي سجل هدف فريقه الأول في المباراة، الملعب مصابا في الدقيقة 43 فيما لم يكشف نادي ماميلودي صن داونز حتى الآن عن طبيعة الإصابة، لكن تقارير إخبارية محلية أكدت أنه من الصعب أن يبدأ قائد صن داونز ولاعب خط الوسط أساسيا في مباراة الترجي، مساء السبت.

وكان منافس الترجي قد سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي، إذ تعادل مع سالاوز ( 2 ـ 2) بعد أن كان تعادل مع نادي بريتوريا في ربع نهائي مسابقة الكأس (1 ـ 1) قبل أن يقتطع بطاقة نصف النهائي بركلات الترجيح.

ويستضيف الترجي التونسي، السبت المقبل، نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على ملعب حمادي العقربي برادس ضمن مباراة ذهاب نصف النهائي، فيما ستقام مباراة الإياب في بريتوريا يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

ويطمح الترجي إلى تخطي عقبة منافسه للتأهل للدور النهائي لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2019 حين توج باللقب على حساب الوداد المغربي.

وسبق للترجي أن واجه صن داونز في 6 مناسبات كان آخرها في نسخة دوري أبطال أفريقيا 2017.