تطور لافت في انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف القادم، إذ رفض اللاعب من قبل فكرة تمديد العقد لموسم إضافي، كما إنه أبلغ النادي بشكل رسمي.

ووفقًا لماركا، فإن مبابي سوف يعلن عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان في فبراير الجاري.

وقالت ماركا في تقريرها إن "ريال مدريد كان يتفادى الحديث عن تواجد كيليان مبابي في النادي خلال الفترات السابقة، لكن حاليًّا يتم العمل على دمج كيليان مع فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام في فريق واحد".