مبابي
مبابيرويترز

تطور لافت في انتقال مبابي إلى ريال مدريد

ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف القادم

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، المقربة من نادي ريال مدريد، عن تطور لافت في ملف انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى سانتياغو برنابيو الصيف القادم.

وبحسب ماركا، فإن مبابي اتخذ بالفعل قراره بعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف القادم، إذ رفض اللاعب من قبل فكرة تمديد العقد لموسم إضافي، كما إنه أبلغ النادي بشكل رسمي.

ووفقًا لماركا، فإن مبابي سوف يعلن عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان في فبراير الجاري.

وقالت ماركا في تقريرها إن "ريال مدريد كان يتفادى الحديث عن تواجد كيليان مبابي في النادي خلال الفترات السابقة، لكن حاليًّا يتم العمل على دمج كيليان مع فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام في فريق واحد".

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كانت تقارير تحدثت عن حدوث تسوية بين مبابي وباريس سان جيرمان بتخلي اللاعب عن مكافأة الولاء التي كانت مقررة له من النادي حال تجديد عقده.

ويعد مبابي الهدف الرئيس لنادي ريال مدريد في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة لتدعيم خط الهجوم.

ولم يخصص ريال مدريد القميص رقم 9 لأي لاعب هذا الموسم.

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