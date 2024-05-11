بعد الخسارة من المنستيري.. الإفريقي يقيل الجهاز الفني ويتهم لاعبيه بالتخاذل

وأحكم الاتحاد المنستيري قبضته على المركز الثاني في مجموعة التتويج بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4-صفر على النادي الإفريقي ضمن الجولة السابعة، أمس الجمعة.

وعقب هذه الهزيمة، قرّرت إدارة النادي الإفريقي إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب منذر الكبيّر.

وقال النادي الإفريقي، في بيان رسمي، إنه سيتم اتخاذ قرارات تأديبية ضد اللاعبين المتخاذلين في حقّ النادي وتحميلهم مسؤولياتهم.

في المقابل، كلّفت إدارة الإفريقي المدير الفني كمال القلصي بالإشراف على الفريق مؤقتا بمساعدة نادر واردة.

وكان الرئيس يوسف العلمي قد أعلن انسحابه، منذ الأحد الماضي، وكُلّف هيكل دخيل بتسيير شؤون النادي إلى حين انتخاب رئيس جديد يوم 7 يونيو القادم.