حتى يشارك زميله.. انسحاب سارغنت من سباق أستراليا
سيغيب لوغان سارغنت سائق فريق وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات عن سباق جائزة أستراليا الكبرى، يوم الأحد، بعد منح سيارته إلى زميله أليكس ألبون الذي تعرضت سيارته لحادث كبير أثناء التجارب، اليوم الجمعة، مع عدم وجود سيارة بديلة.
وقال الفريق، إن سيارة ألبون المحطمة سُحبت وسيتم إعادتها للمصنع في غروف في إنجلترا لإصلاحها.
وأضاف الفريق: "نظرا لعدم توفر سيارة ثالثة، يمكن للفريق أن يؤكد أنه اتخذ قرارا بأن ينافس أليكس فيما تبقى من التجارب والسباق بواسطة السيارة التي قادها لوغان سارغنت في التجارب الأولى والثانية".
وأدرك سارغنت، الذي حصد نقطة واحدة فقط في موسمه الأول العام الماضي، بينما حصل ألبون على 27 نقطة ليحتل وليامز المركز السابع في الترتيب العام، أنه من الصعب تقبل الأمر.
وقال السائق الأمريكي البالغ من العمر 23 عاما: "هذه أصعب لحظة أستطيع أن أتذكرها في مسيرتي وليست سهلة على الإطلاق، لكنني هنا من أجل الفريق وسأواصل المشاركة بأي طريقة ممكنة خلال السباق لتحقيق أقصى قدر مما يمكننا القيام به".
وشكر جيمس فاولز رئيس الفريق، سارغنت على تفهمه الأمر، وقال: "من غير المقبول في العصر الحديث لفورمولا 1 ألا يكون لدينا سيارة بديلة، لكنه انعكاس لمدى تأخرنا في فترة الشتاء، وتوضيح لسبب حاجتنا إلى إجراء تغيير كبير من أجل وضع أنفسنا في وضع أفضل في المستقبل".
وأضاف: "نتيجة لذلك، كان علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية اليوم. بينما لا ينبغي أن يعاني لوجان من خطأ لم يرتكبه، فإن كل سباق له أهمية عندما تكون المنافسة أكثر حدة من أي وقت مضى؛ لذلك اتخذنا القرار بناء على أفضل إمكاناتنا لحصد النقاط في السباق".
وأدى حادث ألبون إلى رفع العلم الأحمر وتوقف حصة التجارب الأولى عندما اصطدم السائق التايلاندي المولود في بريطانيا بالحاجز عند المنعطف السادس، قبل أن يصدم بالحاجز المقابل ليتحطم جانبي السيارة.
ولم يصَب السائق التايلاندي، الذي تعرض لحادث في نفس المنعطف العام الماضي خلال السباق، بأذى.
وقال: "يجب أن أكون صادقا تماما وأقول إنه لا يوجد سائق يرغب في التخلي عن مقعده في السباق. لا أريد أبدا أن يحدث شيء كهذا".
وتابع: "لقد كان لوغان دائما محترفا ماهرا ويساند الفريق منذ اليوم الأول، ولن يكون من السهل عليه أن يتقبل ذلك".