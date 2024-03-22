حتى يشارك زميله.. انسحاب سارغنت من سباق أستراليا

سيغيب لوغان سارغنت سائق فريق وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات عن سباق جائزة أستراليا الكبرى، يوم الأحد، بعد منح سيارته إلى زميله أليكس ألبون الذي تعرضت سيارته لحادث كبير أثناء التجارب، اليوم الجمعة، مع عدم وجود سيارة بديلة.

وقال الفريق، إن سيارة ألبون المحطمة سُحبت وسيتم إعادتها للمصنع في غروف في إنجلترا لإصلاحها.

وأضاف الفريق: "نظرا لعدم توفر سيارة ثالثة، يمكن للفريق أن يؤكد أنه اتخذ قرارا بأن ينافس أليكس فيما تبقى من التجارب والسباق بواسطة السيارة التي قادها لوغان سارغنت في التجارب الأولى والثانية".

وأدرك سارغنت، الذي حصد نقطة واحدة فقط في موسمه الأول العام الماضي، بينما حصل ألبون على 27 نقطة ليحتل وليامز المركز السابع في الترتيب العام، أنه من الصعب تقبل الأمر.

وقال السائق الأمريكي البالغ من العمر 23 عاما: "هذه أصعب لحظة أستطيع أن أتذكرها في مسيرتي وليست سهلة على الإطلاق، لكنني هنا من أجل الفريق وسأواصل المشاركة بأي طريقة ممكنة خلال السباق لتحقيق أقصى قدر مما يمكننا القيام به".