NBA.. دنفر ناغيتس يهزم بورتلاند ترايل وفوز غولدن ستيت على ممفيس غريزليس

سجل نيكولا يوكيتش 27 نقطة، واستحوذ على 22 كرة مرتدة و12 تمريرة حاسمة، ليقود دنفر ناغتس للفوز على بورتلاند ترايل بليزيرز120/108 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق يوكيتش ثلاثيته المزدوجة رقم 15 هذا الموسم، بنهاية الربع الثالث، وكانت هذه هي مسيرته رقم 120 ثلاثية في الموسم العادي.

وأضاف آرون جوردون 18 نقطة لدنفر ناغتس، وأهدر جمال موراي ثلاثية مزدوجة، وأنهى المباراة برصيد 13 نقطة، ومرر 10 تمريرات حاسمة وتسع متابعات.

وسجل كينتافيوس كالدويل بوب 16 نقطة، وأضاف بيتون واتسون 14 نقطة، ومايكل بورتر جونيور وريغي جاكسون 13 نقطة لكل منهما، ليحقق دنفر ناغتس فوزه الثالث في أربع مباريات.

وسجل جوناثان كومينغا 20 نقطة على الأقل للمباراة الثامنة على التوالي، وافتتح غولدن ستيت واريورز رحلة من خمس مباريات بفوز 121/101 على ممفيس غريزليس.