NBA.. دنفر ناغيتس يهزم بورتلاند ترايل وفوز غولدن ستيت على ممفيس غريزليس
سجل نيكولا يوكيتش 27 نقطة، واستحوذ على 22 كرة مرتدة و12 تمريرة حاسمة، ليقود دنفر ناغتس للفوز على بورتلاند ترايل بليزيرز120/108 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقق يوكيتش ثلاثيته المزدوجة رقم 15 هذا الموسم، بنهاية الربع الثالث، وكانت هذه هي مسيرته رقم 120 ثلاثية في الموسم العادي.
وأضاف آرون جوردون 18 نقطة لدنفر ناغتس، وأهدر جمال موراي ثلاثية مزدوجة، وأنهى المباراة برصيد 13 نقطة، ومرر 10 تمريرات حاسمة وتسع متابعات.
وسجل كينتافيوس كالدويل بوب 16 نقطة، وأضاف بيتون واتسون 14 نقطة، ومايكل بورتر جونيور وريغي جاكسون 13 نقطة لكل منهما، ليحقق دنفر ناغتس فوزه الثالث في أربع مباريات.
وسجل جوناثان كومينغا 20 نقطة على الأقل للمباراة الثامنة على التوالي، وافتتح غولدن ستيت واريورز رحلة من خمس مباريات بفوز 121/101 على ممفيس غريزليس.
وسجل كومينغا 29 نقطة، وهو أعلى مستوى في المباراة، وأضاف براندين بودزيمسكي 14 تمريرة حاسمة لغولدن ستيت واريورز ، وهو أعلى مستوى له هذا الموسم؛ ما ساعد في إفساد عودة ديريك روز لاعب ممفيس غريزليس، الذي غاب منذ 2 يناير بسبب إصابة في أوتار الركبة.
وسجل باولو بانشيرو أعلى مستوى في المباراة 23 نقطة في تسديد 10 مقابل 20، وحقق أورلاندو ماجيك فوزا 108/106 على مينيسوتا تمبرولفز.
وأنهى فرانز فاغنر برصيد 19 نقطة لأورلاندو ماجيك، الذي فاز بمباراته الثانية على التوالي، وسجل ويندل كارتر جونيور ثنائية مزدوجة برصيد 18 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة.
وأحرز رودي غوبيرت 22 نقطة، واستحوذ على 16 كرة مرتدة لمينيسوتا تمبرولفز، وأضاف أنطوني إدواردز 22 نقطة وأضاف كارل أنتوني تاونز 19 نقطة.