الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا
يلاقي نادي الهلال السعودي منافسه أوراوا رد دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم السبت.
وتقام المباراة اليوم السبت على استاد سايتاما 2002، في اليابان، الساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة على قناة SSC1 HD بصوت فهد العتيبي، وAbu Dhabi Sports Asia 1 بصوت فارس عوض، وbeIN Sports AFC HD بصوت حسن العيدروس.
وتنقل المباراة أيضا على قناة Alkass Nine HD بصوت خليل البلوشي، وDubai Sports Asia 1 HD بصوت راشد عبد الرحمن، وAl-Rabiaa Iraq بصوت محمد قيس زوين.
وتعادل الفريقان ذهابا 1/1 يوم السبت الماضي على استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض.
ويغيب عن الهلال نجماه ياسر الدوسري بعد طرده في مباراة الذهاب وسلمان الفرج للإصابة.
ويسعى الهلال للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، في حين أحرز أوراوا ريد دياموندز اللقب مرتين من قبل، عامي 2007 و2017.
وسبق أن تقابل الهلال وأوراوا ريد دياموندز في نهائيين بدوري أبطال آسيا، وكان الأول عام 2017 حيث تعادلا 1/1 في الذهاب وفاز أوراوا 1/0 في الإياب.
ثم تقابلا في 2019 وفاز الهلال 1/0 ذهابا ثم 2/0 إيابا.
وهذه خامس مرة يصل فيها الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا بالنظام الجديد، حيث خاض النهائي في نسخ: 2014 و2017 و2019 و2021.
والهلال أكثر ناد تتويجا بدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب، وجاءت ألقاب الزعيم أعوام: 1992 و2000 و2019 و2021.
عقدة النهائيات
ويسعى رامون دياز مدرب الهلال لتحسين سجله في النهائيات حين يواجه أوراوا، فمن إجمالي عشرة نهائيات في مسيرة دياز، سواء من مباراة واحدة أو مواجهتي ذهاب وإياب، تفوق المدرب المخضرم مرتين فقط.