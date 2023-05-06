الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

وتعادل الفريقان ذهابا 1/1 يوم السبت الماضي على استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض.

ويغيب عن الهلال نجماه ياسر الدوسري بعد طرده في مباراة الذهاب وسلمان الفرج للإصابة.

ويسعى الهلال للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، في حين أحرز أوراوا ريد دياموندز اللقب مرتين من قبل، عامي 2007 و2017.

وسبق أن تقابل الهلال وأوراوا ريد دياموندز في نهائيين بدوري أبطال آسيا، وكان الأول عام 2017 حيث تعادلا 1/1 في الذهاب وفاز أوراوا 1/0 في الإياب.

ثم تقابلا في 2019 وفاز الهلال 1/0 ذهابا ثم 2/0 إيابا.