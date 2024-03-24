زيدان يغازل بيلينغهام (فيديو)

ويسير بيلينغهام على خطى زيدان حيث ارتدى القميص رقم 5 الشهير للفرنسي عند وصوله إلى مدريد.

وقال زيدان في فيديو تم تداوله على منصات التواصل، خلال تواجده في غرفة ملابس ملعب البرنابيو من أمام مكان النجم الإنجليزي: "من رقم خمسة إلى رقم خمسة، لسنا في العمر نفسه، لكن لدينا نفس الرقم".

وأضاف: "جود بيلينغهام مذهل، نحن محظوظون بوجوده في ريال مدريد، إنه جيد جدًا، وآمل أن يجلب لنا الكثير من الألقاب".