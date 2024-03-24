زيدان يغازل بيلينغهام (فيديو)
غازل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الأسبق، الإنجليزي جود بيلينغهام على هامش تواجد الأول في ملعب سانتياغو برنابيو.
ويسير بيلينغهام على خطى زيدان حيث ارتدى القميص رقم 5 الشهير للفرنسي عند وصوله إلى مدريد.
وقال زيدان في فيديو تم تداوله على منصات التواصل، خلال تواجده في غرفة ملابس ملعب البرنابيو من أمام مكان النجم الإنجليزي: "من رقم خمسة إلى رقم خمسة، لسنا في العمر نفسه، لكن لدينا نفس الرقم".
وأضاف: "جود بيلينغهام مذهل، نحن محظوظون بوجوده في ريال مدريد، إنه جيد جدًا، وآمل أن يجلب لنا الكثير من الألقاب".
وشارك زيدان في مباراة خيرية بين أساطير ريال مدريد وأساطير بورتو، على ملعب سانتياغو برنابيو، خسرها الفريق الإسباني بهدف نظيف.