ألكاراز يهزم سينر ويتأهل لنهائي بطولة رولان غاروس
تعافى الإسباني كارلوس ألكاراز من بداية متواضعة ليهزم الإيطالي يانيك سينر الذي تذبذب مستواه 2-6 و6-3 و3-6 و6-4 و6-3، ويتأهل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" للمرة الأولى بعد مباراة متأرجحة، اليوم الجمعة.
وكان المصنف الثالث في البطولة بعيدا عن مستواه في المجموعة الأولى، قبل أن يستفيد من التقلصات العضلية التي تعرض لها سينر، ليدرك التعادل قبل أن تحتكم المباراة إلى مجموعة فاصلة.
وودع بطل أستراليا المفتوحة، الذي ضمن صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، عندما سدد الكرة خارج الملعب في نقطة المباراة الثالثة التي يحظى بها ألكاراز على ملعب فيليب شاترييه.
وفي النهائي، يلعب ألكاراز، الفائز ببطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، أمام الألماني ألكسندر زفيريف، أو النرويجي كاسبر رود الذي خسر النهائي مرتين.
وبدأ سينر المباراة بقوة، ولم يتمكن ألكاراز من التعامل معها ليتقدم اللاعب الإيطالي 4-صفر، لكن اللاعب الإسباني حاول العودة في النتيجة وكسر إرسال سينر الذي تراجعت نسبة إرساله الأول.
ورغم ذلك، فإن سينر تمكن من الفوز بشوطين آخرين على التوالي، ليفوز بالمجموعة الأولى بعدما لعب ألكاراز كرة ساقطة في توقيت غير مناسب لم تتجاوز الشبكة.
وكسر سينر إرسال ألكاراز مبكرا في المجموعة الثانية، لكن مستوى اللاعب الإيطالي، الذي غاب عن المنافسات لنحو شهر واحد قبل البطولة بسبب إصابة في الفخذ، تراجع فجأة؛ ما سمح لمنافسه بالعودة في النتيجة بفوزه بالمجموعة الثانية.
وتقدم ألكاراز 2-1 في المجموعة الثالثة بفضل كسر للإرسال، ليستمر السقوط الحر للاعب الإيطالي، ولكن رغم تعرضه لتقلصات واضحة في اليد، شق سينر طريق العودة في المجموعة وأنقذ نقاطا للكسر في الشوط الخامس، ليبقي على آماله في المباراة.
بعدها، كسر سينر إرسال منافسه مرتين، ليحسم المجموعة في سيناريو لم يبدُ متوقعا، عندما واجه صعوبات في الإمساك بالمضرب قبل دقائق.
وارتقت المباراة أخيرا لمستوى التوقعات في المجموعة الرابعة، عندما تبادل اللاعبان الضربات القوية ونجح ألكاراز في الفوز بأربع نقاط متتالية، عندما كان متأخرا 30-0 على إرسال سينر والنتيجة 5-4 لصالح اللاعب الإسباني، ليدرك التعادل من جديد.
وفي المجموعة الخامسة، انتزع ألكاراز كسرا مبكرا للإرسال، ومضى في طريقه لحسم المباراة في الفرصة الثالثة التي سنحت له.