ألكاراز يهزم سينر ويتأهل لنهائي بطولة رولان غاروس

وبدأ سينر المباراة بقوة، ولم يتمكن ألكاراز من التعامل معها ليتقدم اللاعب الإيطالي 4-صفر، لكن اللاعب الإسباني حاول العودة في النتيجة وكسر إرسال سينر الذي تراجعت نسبة إرساله الأول.

ورغم ذلك، فإن سينر تمكن من الفوز بشوطين آخرين على التوالي، ليفوز بالمجموعة الأولى بعدما لعب ألكاراز كرة ساقطة في توقيت غير مناسب لم تتجاوز الشبكة.

وكسر سينر إرسال ألكاراز مبكرا في المجموعة الثانية، لكن مستوى اللاعب الإيطالي، الذي غاب عن المنافسات لنحو شهر واحد قبل البطولة بسبب إصابة في الفخذ، تراجع فجأة؛ ما سمح لمنافسه بالعودة في النتيجة بفوزه بالمجموعة الثانية.

وتقدم ألكاراز 2-1 في المجموعة الثالثة بفضل كسر للإرسال، ليستمر السقوط الحر للاعب الإيطالي، ولكن رغم تعرضه لتقلصات واضحة في اليد، شق سينر طريق العودة في المجموعة وأنقذ نقاطا للكسر في الشوط الخامس، ليبقي على آماله في المباراة.

بعدها، كسر سينر إرسال منافسه مرتين، ليحسم المجموعة في سيناريو لم يبدُ متوقعا، عندما واجه صعوبات في الإمساك بالمضرب قبل دقائق.

وارتقت المباراة أخيرا لمستوى التوقعات في المجموعة الرابعة، عندما تبادل اللاعبان الضربات القوية ونجح ألكاراز في الفوز بأربع نقاط متتالية، عندما كان متأخرا 30-0 على إرسال سينر والنتيجة 5-4 لصالح اللاعب الإسباني، ليدرك التعادل من جديد.

وفي المجموعة الخامسة، انتزع ألكاراز كسرا مبكرا للإرسال، ومضى في طريقه لحسم المباراة في الفرصة الثالثة التي سنحت له.