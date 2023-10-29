ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يقتنص فوزا مثيرا من فيرونا ويصعد للصدارة
اقتنص فريق يوفنتوس فوزا مثيرا على حساب هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز بمدينة تورينو.
وسجل مويس كين هدفًا في الدقيقة 14، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على فلاهوفيتش الذي حجب الرؤية على الحارس أثناء تسديد المهاجم الإيطالي للكرة.
وفي الدقيقة 54 سجل مويس كين هدفًا ثانيًا بالرأس، ولكن بعد الاحتفال ألغاه الحكم بالعودة لتقنية الفيديو، بداعي مخالفة على الإيطالي لصالح لاعب فيرونا.
وفشل فريقا يوفنتوس وفيرونا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وبينما المباراة أوشكت على الانتهاء، سجل أندريا كامبياسو هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، فيما توقف رصيد فيرونا عند 8 نقاط في المركز الـ16.
وهذا هو الفوز الثالث على التوالي ليوفنتوس والسابع له في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل مرتين.
في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي السادسة لفيرونا في الدوري هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراتين والفوز في مثلهما.