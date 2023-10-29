ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يقتنص فوزا مثيرا من فيرونا ويصعد للصدارة

اقتنص فريق يوفنتوس فوزا مثيرا على حساب هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز بمدينة تورينو.

وسجل مويس كين هدفًا في الدقيقة 14، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على فلاهوفيتش الذي حجب الرؤية على الحارس أثناء تسديد المهاجم الإيطالي للكرة.

وفي الدقيقة 54 سجل مويس كين هدفًا ثانيًا بالرأس، ولكن بعد الاحتفال ألغاه الحكم بالعودة لتقنية الفيديو، بداعي مخالفة على الإيطالي لصالح لاعب فيرونا.