الوداد يقترب من التعاقد مع البلجيكي سفين فاندنبروك خلفًا للإسباني غاريدو
اقترب نادي الوداد الرياضي المغربي من الإعلان عن التعاقد مع البلجيكي سفين فاندنبروك لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي خلفا للمدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.
وأعلن الإسباني خوان كارلوس غاريدو، استقالته من تدريب الوداد المغربي، مساء اليوم الجمعة، قبل أن يدخل النادي المرحلة الأخيرة الحاسمة من الموسم.
وتولى غاريدو مهمة الوداد في فبراير الماضي بعدما ترك تدريب الإسماعيلي، لتكون هذه المهمة الثانية له مع الفريق المغربي.
ونقلت القناة الرياضية المغربية عن سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، عن توصل النادي المغربي لاتفاق نهائي مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، لقيادة النادي في المباريات المقبلة.
وسيكون التعاقد مع فاندنبروك حتى نهاية الموسم.
وكان فاندنبروك أشرف على تدريب الجيش الملكي في الفترة ما بين يناير 2021 إلى يوليو 2022، وقاده إلى التتويج بكأس العرش للموسم الرياضي 2019/2020.
وسيصبح فاندنبروك ثالث مدرب يتولى تدريب الوداد في الموسم الحالي بعد كل من الحسين عموتة وخوان كارلوس غاريدو.
ويلعب الوداد ضد شباب المحمدية، غدًا السبت، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري المغربي، حيث يحتل الوداد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.
كما يستضيف الوداد المغربي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا منافسه ماميلودي صن داونز القادم من جنوب أفريقيا يوم 13 من شهر مايو على ملعب محمد الخامس، وستلعب مباراة العودة بعدها بأسبوع على ملعب لوفتس فرسفيلد في بريتوريا.
وتأهل الوداد إلى قبل النهائي بعد التفوق على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في المباراتين، بينما ضمن صن داونز مقعده بعدما تفوق بنتيجة 6-2 على شباب بلوزداد الجزائري في مجموع اللقاءين.