الوداد يقترب من التعاقد مع البلجيكي سفين فاندنبروك خلفًا للإسباني غاريدو

وأعلن الإسباني خوان كارلوس غاريدو، استقالته من تدريب الوداد المغربي، مساء اليوم الجمعة، قبل أن يدخل النادي المرحلة الأخيرة الحاسمة من الموسم.

وتولى غاريدو مهمة الوداد في فبراير الماضي بعدما ترك تدريب الإسماعيلي، لتكون هذه المهمة الثانية له مع الفريق المغربي.

ونقلت القناة الرياضية المغربية عن سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، عن توصل النادي المغربي لاتفاق نهائي مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، لقيادة النادي في المباريات المقبلة.

وسيكون التعاقد مع فاندنبروك حتى نهاية الموسم.