تين هاغ يطالب فولهام بالاعتذار بعد السخرية من برونو فرنانديز (فيديو)

طالب الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، من فولهام الاعتذار عن سخريته من لاعبه البرتغالي برونو فرنانديز.

ونشر فولهام مقطع فيديو على حسابه في موقع "تيك توك" مع موسيقى كوميدية لسقوط فرنانديز مصابًا قبل أن يقفز ويلعب خلال مباراة الفريقين، يوم السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي.

وعلق فولهام على مقطع الفيديو: "سعيد جدًّا برؤيته على ما يرام".

لكن هذا أثار غضب تين هاغ الذي يعتقد أن فرنانديز تم استهدافه لاحقًا من لاعبي نوتنغهام فورست في فوز مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال تين هاغ: "ليس من الصواب على الإطلاق أن يصدر نادٍ مثل هذا البيان؛ لأنه خارج عن النظام تمامًا وخاطئ ويجب عليهم الاعتذار عن ذلك".