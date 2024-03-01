تين هاغ يطالب فولهام بالاعتذار بعد السخرية من برونو فرنانديز (فيديو)
طالب الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، من فولهام الاعتذار عن سخريته من لاعبه البرتغالي برونو فرنانديز.
ونشر فولهام مقطع فيديو على حسابه في موقع "تيك توك" مع موسيقى كوميدية لسقوط فرنانديز مصابًا قبل أن يقفز ويلعب خلال مباراة الفريقين، يوم السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي.
وعلق فولهام على مقطع الفيديو: "سعيد جدًّا برؤيته على ما يرام".
لكن هذا أثار غضب تين هاغ الذي يعتقد أن فرنانديز تم استهدافه لاحقًا من لاعبي نوتنغهام فورست في فوز مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال تين هاغ: "ليس من الصواب على الإطلاق أن يصدر نادٍ مثل هذا البيان؛ لأنه خارج عن النظام تمامًا وخاطئ ويجب عليهم الاعتذار عن ذلك".
وذكر تين هاغ أن برونو فرنانديز لا يتظاهر بالإصابة ولكن لديه مستوى عالٍ للألم، وأنه أمام فولهام نهض لأنه أراد الاستمرار في اللعب.
كما انتقد تين هاغ لاعبي نوتنغهام فورست لمهاجمة برونو فرنانديز، وشعر أن ذلك كان نتيجة مقطع الفيديو الذي نشره فولهام، والانتقادات اللاحقة للاعب.
وقال المدرب الهولندي في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "برونو فرنانديز لاعب متحمس للغاية ومبدع للغاية، لقد أحدث أكبر عدد من التغييرات في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضاف: "المنافسون يستهدفونه وخاصة بعد يوم السبت عندما تعرض للضرب ورأوا ذلك ويجب على الحكم حمايته هناك، كان من الواضح أنهم كانوا يبحثون عنه".
وأكد: "كانت هناك أخطاء عليه حتى بعد أن تم ركل الكرة بعيدا".
وأتم مدرب مانشستر يونايتد: "اعتقدت أنه كان بالتأكيد خطأ يوم السبت، وسوء تقدير من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لإلقاء اللوم عليه، كانت هذه وجهة نظري وهذا ليس صحيحًا".
والخبر السار لتين هاف هو أن فرنانديز سيكون جاهزًا لمباراة الديربي، يوم الأحد، مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.