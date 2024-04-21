ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد يخطف فوزا ثمينا على حساب الحزم
اقتنص فريق الاتحاد فوزا ثمينا على حساب نظيره الحزم، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.
وتقدم الاتحاد عن طريق صالح العمري في الدقيقة 21، وأضاف باولو ريكاردو فيريرا، لاعب الحزم، هدفا في مرماه في الدقيقة 57.
ولكن الحزم انتفض بقوة وتعادل عن طريق محمد فؤاد الثاني في الدقيقة 60، وكارفالهو في الدقيقة 63.
وبعد عدة هجمات خطف الاتحاد الفوز بعد تصويبة قوية من أحمد حجازي لترتطم الكرة بالحارس أيمن دحمان، ليسجل هدفا في مرماه في الدقيقة 95.
بهذه النتيجة، وصل الاتحاد للنقطة 50 محتلا المركز الرابع، فيما توقف رصيد الحزم عند النقطة 16 محتلا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي.