ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد يخطف فوزا ثمينا على حساب الحزم

اقتنص فريق الاتحاد فوزا ثمينا على حساب نظيره الحزم، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الاتحاد عن طريق صالح العمري في الدقيقة 21، وأضاف باولو ريكاردو فيريرا، لاعب الحزم، هدفا في مرماه في الدقيقة 57.

ولكن الحزم انتفض بقوة وتعادل عن طريق محمد فؤاد الثاني في الدقيقة 60، وكارفالهو في الدقيقة 63.