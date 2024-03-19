فيفا يحسم الجدل بقرار مصيري للاتحاد التونسي لكرة القدم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمديد فترة التسيير المؤقت لشؤون الاتحاد التونسي للعبة وذلك بعد أقل من أسبوعين من الزيارة التي أداها وفد رسمي عن "فيفا" لبحث أزمة الكرة التونسية في ضوء اعتقال رئيس الاتحاد وديع الجريء وإلغاء انتخابات الجمعية العمومية بسبب وجود إخلالات قانونية في ملفات المرشحين لمنصب الرئاسة.

وفي ضوء استمرار حالة "شبه الفراغ الإداري" الذي تشهده الساحة الكروية، بعد استقالة بعض أعضاء مجلس الاتحاد، وإلغاء الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في 9 مارس الجاري، وجه الاتحاد الدولي للعبة مذكرة لنظيره التونسي تنص على تمديد فترة إشراف المكتب المتخلي بكامل لجانه حتى 20 مايو 2024.

ونشر اتحاد الكرة في تونس بيانا على صفحته الرسمية كشف فيه أنه توصل بمذكرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تمّ من خلالها التمديد في المدة النيابية للمكتب الجامعي الحالي واللجان ذات الصلة إلى أجل أقصاه 20 ماي 2024.