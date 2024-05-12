أعلن فوزها ثم خسارتها.. غضب شديد من ملاكمة بعد قرار غريب من الحكام (فيديو)

أدى إعلان خاطئ عن نتيجة مباراة إلى موجة غضب عقب النزال الذي جمع بين شيرنيكا جونسون ونينا هيوز على لقب بطولة العالم لوزن البانتام، حيث تم الإعلان في البداية عن الفائزة الخطأ.

وخاضت الملاكمتان 10 جولات رائعة على لقب WBA لوزن البانتام في بيرث، غرب أستراليا، لكن النزال ذهب إلى بطاقات الحكام، بعد أن فشلت كل منهما في تحقيق الضربة القاضية.

وأعلن مذيع الحلبة عن فوز هيوز بقرار الأغلبية، بنتائج 95-95، 96-94، 98-92.

ولكن، بينما كانت تحتفل، تم استدعاء الملاكمتين مرة أخرى إلى منتصف الحلبة وأخبرهما المذيع بأن شيرنيكا جونسون هي من فازت في الواقع، وليست هيوز.