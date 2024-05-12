أعلن فوزها ثم خسارتها.. غضب شديد من ملاكمة بعد قرار غريب من الحكام (فيديو)
أدى إعلان خاطئ عن نتيجة مباراة إلى موجة غضب عقب النزال الذي جمع بين شيرنيكا جونسون ونينا هيوز على لقب بطولة العالم لوزن البانتام، حيث تم الإعلان في البداية عن الفائزة الخطأ.
وخاضت الملاكمتان 10 جولات رائعة على لقب WBA لوزن البانتام في بيرث، غرب أستراليا، لكن النزال ذهب إلى بطاقات الحكام، بعد أن فشلت كل منهما في تحقيق الضربة القاضية.
وأعلن مذيع الحلبة عن فوز هيوز بقرار الأغلبية، بنتائج 95-95، 96-94، 98-92.
ولكن، بينما كانت تحتفل، تم استدعاء الملاكمتين مرة أخرى إلى منتصف الحلبة وأخبرهما المذيع بأن شيرنيكا جونسون هي من فازت في الواقع، وليست هيوز.
وقالت هيوز غاضبة: "لا أفهم ذلك ببساطة، كيف يمكنهم الإعلان عن فوزي ثم تغيير النتائج؟ اعتقدت أنني سيطرت في البداية، وهي فازت ببعض الجولات اللاحقة، لكنني شعرت أنني فزت بالنزال بسهولة".
وأضافت: "لا أفهم كيف يمكنكم الإعلان عن الفائز ثم تغيير النتائج، هذا أمر سخيف. أشعر أنني تعرضت لسرقة كبيرة. يجب أن تكون هناك إعادة، لم أخسر تلك المباراة. اعتقدت أنني سيطرت عليها".
ومن جانبها، أعربت جونسون عن ارتياحها لإعلان القرار الصحيح في النهاية، قائلة: "لست أنا من يقرر، وأنا سعيدة لأنهم توصلوا إلى القرار الصحيح، كانت نينا خصماً عنيداً... أنا لست الحكام، لكنني بالتأكيد أعتقد أنني فزت بتلك المباراة، أنا سعيدة للغاية لفوزي بهذا النزال".
بينما أكد مروج النزال، لو ديبيلا، وجود بند إعادة النزال في عقودهما؛ ما يعني أن المرأتين ستكونان قادرتين على خوض النزال مرة أخرى في وقت لاحق.
وأوضح: "أعتقد أن الإعلان الخاطئ لا ينبغي أن يحدث، لقد كانت معركة متقاربة للغاية".
واستمتع عشاق الملاكمة بهذا الموقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المعجبين: "هذا خطأ يستحق الفصل من العمل بالنسبة للمذيع".
ورد عليه آخر: "كان ذلك صادماً حقاً، أشعر بالأسف تجاه كلتا الملاكمتين".