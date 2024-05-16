صفقة هجومية تفجر صراعًا بين الأهلي والزمالك

ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات مع إدارة طلائع الجيش خلال شهر يناير الماضي من أجل حسم التعاقد مع يسري وحيد، ولكن الصفقة توقفت بناء على طلب إدارة الطلائع التي وافقت على رحيل محمد شحاتة للفريق الأبيض.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ"إرم نيوز" إن يسري وحيد لم يوقع أي عقود مع الزمالك كما يتردد، ولكن هناك اتصالات مستمرة لضم اللاعب في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن الأهلي أبدى اهتمامه باللاعب ولكن الاتصالات الرسمية لم تحدث حتى الآن بين مسؤولي الناديين.

وأوضح أن الطلائع فعل بند شراء يسري وحيد بعدما تعاقد معه على سبيل الإعارة في بداية الموسم قادمًا من الترسانة.