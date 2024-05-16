صفقة هجومية تفجر صراعًا بين الأهلي والزمالك
يلوح في الأفق صراع مرتقب بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية للفوز بصفقة هجومية في الموسم المقبل.
ولفت اللاعب يسري وحيد جناح طلائع الجيش أنظار مسؤولي الأهلي والزمالك بعد تألقه بشكل لافت في الموسم الحالي.
ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات مع إدارة طلائع الجيش خلال شهر يناير الماضي من أجل حسم التعاقد مع يسري وحيد، ولكن الصفقة توقفت بناء على طلب إدارة الطلائع التي وافقت على رحيل محمد شحاتة للفريق الأبيض.
وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ"إرم نيوز" إن يسري وحيد لم يوقع أي عقود مع الزمالك كما يتردد، ولكن هناك اتصالات مستمرة لضم اللاعب في الموسم الجديد.
وأشار إلى أن الأهلي أبدى اهتمامه باللاعب ولكن الاتصالات الرسمية لم تحدث حتى الآن بين مسؤولي الناديين.
وأوضح أن الطلائع فعل بند شراء يسري وحيد بعدما تعاقد معه على سبيل الإعارة في بداية الموسم قادمًا من الترسانة.
وتألق يسري وحيد في الموسم الحالي مع طلائع الجيش بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين لصالح فريقه بالدوري المصري خلال 19 مباراة.
وأحرز اللاعب صاحب الـ26 عامًا أيضًا 3 أهداف في بطولة كأس رابطة الأندية خلال 5 مباريات.
ويلعب يسري وحيد في مركز الجناح الأيمن والأيسر مع طلائع الجيش.
ولعب يسري وحيد في قطاع الناشئين بنادي الداخلية قبل انتقاله إلى جمهورية شبين ثم الترسانة.