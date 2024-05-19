تحرك عاجل من إدارة النصر السعودي قبل نهائي كأس الملك

قررت إدارة النصر السعودي التحرك بشكل عاجل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يجمع فريقها بنظيره الهلال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، فإن "لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، استقبلت خطابًا من نادي النصر، يطلب فيه طاقم تحكيم أجنبيًّا لمواجهة الفريق أمام الهلال في النهائي".

وأضاف التقرير: "تعهدت الإدارة النصراوية بالمصاريف المالية كافة لحكام النهائي المرتقب، واشترطت حكامًا من فئة النخبة في العالم".

وجاء هذا الطلب بعد الأزمة التي شهدت مباراة الفريقين الأخيرة باحتساب ركلة جزاء لصالح الهلال في الدقائق الأخيرة من المباراة منحت التعادل للزعيم، في كرة شهدت جدالا وآراء تحكيمية ترى أنها لم تكن تستحق أن تحتسب ركلة جزائية أو على أقل تقدير كان على الحكم احتسابها ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء "العالمي".