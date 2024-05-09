في أكثر اللحظات فرحة.. مدافع ريال مدريد يواصل طقوسه الإسلامية (فيديو)
حرص أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد، على الاحتفال بطريقته الخاصة واعتزازه بإسلامه والذي يظهره دائما في فرحته بالفوز مع فريقه أو بتسجيله الأهداف.
وجاء أحدث احتفال للنجم الألماني عقب تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز الثمين على بايرن ميونخ، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأربعاء.
وحقق ريال مدريد انتصارا مهما بنتيجة (2-1) على بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنغي "سانتياغو برنابيو".
وعقب المباراة شوهد جميع اللاعبين يركضون نحو مدرجات الجماهير خلف المرمى للاحتفال معهم بالتأهل، بينما حرص روديغر على السجود لله شكرا.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها عاداته الإسلامية واحتفالاته بهذه الطريقة، فقد احتفل أيضا عقب التأهل لنصف نهائي بالفوز على مانشستر سيتي، إذ رفع إصبع السبابة مرددًا: الله أكبر" في قلب ملعب الاتحاد.
ويشتهر المدافع الدولي الألماني بالتزامه بتعاليم الإسلام، ودائما ما يشارك محبيه صورا من أدائه الفروض وأوقاته خلال شهر رمضان.
وتعرض روديغر لهجوم سابق من الصحفي الألماني في صحيفة "بيلد" جوليان رايشيلت، بعدما نشر نجم ريال مدريد صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، رافعًا إصبع السبابة على سجادة الصلاة، بداعي أنه يدين بأفكار إرهابية.
ووقتها أصدر نجم ريال مدريد بيانًا مدافعًا عن نفسه وعن الإسلام، مؤكدًا أن إشارته تعني التوحيد والإيمان بإله واحد هو الله.
وكان الميرنغي قد تعادل مع بايرن ميونخ في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري (2-2)، ليتأهل بنتيجة (4-3) في مجموع المباراتين.
وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية في ملعب "ويمبلي" ليضرب موعدًا مع بروسيا دورتموند الألماني.