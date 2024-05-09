في أكثر اللحظات فرحة.. مدافع ريال مدريد يواصل طقوسه الإسلامية (فيديو)

حرص أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد، على الاحتفال بطريقته الخاصة واعتزازه بإسلامه والذي يظهره دائما في فرحته بالفوز مع فريقه أو بتسجيله الأهداف.

وجاء أحدث احتفال للنجم الألماني عقب تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز الثمين على بايرن ميونخ، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأربعاء.

وحقق ريال مدريد انتصارا مهما بنتيجة (2-1) على بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنغي "سانتياغو برنابيو".

وعقب المباراة شوهد جميع اللاعبين يركضون نحو مدرجات الجماهير خلف المرمى للاحتفال معهم بالتأهل، بينما حرص روديغر على السجود لله شكرا.