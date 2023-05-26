زيدان يرفض عرضًا خياليًا لتدريب النصر السعودي

نادي النصر السعودي أقال الفرنسي رودي غارسيا من الإدارة الفنية للفريق بسبب سوء النتائج، وقام بتعيين الكرواتي دينكو إيليتشيتش بديلا عنه مؤقتًا حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي تقريرًا قال فيه إن زين الدين زيدان تلقى عرضًا ضخمًا لتدريب نادي ‎النصر السعودي بقيمة 150 مليون يورو، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن نادي النصر عرض على زيدان قيادة الفريق لمدة موسمين، مع إعطائه كافة الصلاحيات، إلا أن مدرب ريال مدريد السابق رفض رفضًا باتًا.

واختتم الموقع تقريره بأن رفض زيدان للعرض السعودي لأنه يسعى للعودة من جديد للتدريب في أوروبا خلال الفترة المقبلة.