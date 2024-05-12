حقيقة مفاوضات سان جيرمان مع رونالدو

ومع تبقي عامٍ واحد، تخرج بين الحين والآخر أخبار، بأن الأسطورة البرتغالية سيكمل عقده مع الفريق النصراوي، حتى يونيو 2025، ثم يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًّا، وفي أحيانٍ أخرى يُقال إنه سيرحل في الصيف المقبل أو حتى يجدد لموسم أو اثنين.

وربطت بعض التقارير رونالدو بإمكانية الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية التي قد تشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مثلما كشف الصحفي متعب بن عبد الله عن رغبة نادي باير ليفركوزن الألماني، في التعاقد مع رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار إلى أن ألونسو أحد "أكبر المعجبين" برونالدو، ويرى أن تقدمه في العمر لا يُمثل أي مشكلة نهائيًّا؛ خاصة بعد أن أصبح يلعب كـ"قلب هجوم"، وليس كجناح مثل السابق.

ولكن بالبحث عن أي تقارير تربط بين رونالدو وسان جيرمان الفرنسي، فلن تجد مثل هذه الأنباء على لسان أي مسؤول في النادي الباريسي، بل في المقابل سنجد أن سان جيرمان يسعى منذ فترة كبيرة لتخفيض أعمار اللاعبين بالفريق، خاصة بعد رحيل ليونيل ميسي ثم نيمار وحاليًّا مبابي، وأخيرًا الكوستاريكي كيلور نافاس.