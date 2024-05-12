حقيقة مفاوضات سان جيرمان مع رونالدو
زعمت تقارير إعلامية وجود مفاوضات من جانب مسؤولي نادي باريس سان جيرمان لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في الميركاتو المقبل، بعد إعلان الفرنسي كيليان مبابي رحيله رسميًّا عن الفريق الفرنسي.
وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.
أما رونالدو فقد انضم إلى النصر في يناير 2023، بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد، وذلك في عقد لمدة موسمين ونصف الموسم، حتى الـ30 من يونيو 2025.
ومع تبقي عامٍ واحد، تخرج بين الحين والآخر أخبار، بأن الأسطورة البرتغالية سيكمل عقده مع الفريق النصراوي، حتى يونيو 2025، ثم يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًّا، وفي أحيانٍ أخرى يُقال إنه سيرحل في الصيف المقبل أو حتى يجدد لموسم أو اثنين.
وربطت بعض التقارير رونالدو بإمكانية الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية التي قد تشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مثلما كشف الصحفي متعب بن عبد الله عن رغبة نادي باير ليفركوزن الألماني، في التعاقد مع رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشار إلى أن ألونسو أحد "أكبر المعجبين" برونالدو، ويرى أن تقدمه في العمر لا يُمثل أي مشكلة نهائيًّا؛ خاصة بعد أن أصبح يلعب كـ"قلب هجوم"، وليس كجناح مثل السابق.
ولكن بالبحث عن أي تقارير تربط بين رونالدو وسان جيرمان الفرنسي، فلن تجد مثل هذه الأنباء على لسان أي مسؤول في النادي الباريسي، بل في المقابل سنجد أن سان جيرمان يسعى منذ فترة كبيرة لتخفيض أعمار اللاعبين بالفريق، خاصة بعد رحيل ليونيل ميسي ثم نيمار وحاليًّا مبابي، وأخيرًا الكوستاريكي كيلور نافاس.
وعقب وداع باريس سان جيرمان لبطولة دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام بروسيا دورتموند في قبل النهائي، حرص ناصر الخليفي، رئيس النادي، على الاحتفاء بمعدل الأعمار الصغيرة بفريقه، قائلًا: "رغم الخسارة لكننا فخورون بأن لدينا أصغر فريق في أوروبا، لقد وصلنا إلى نصف النهائي 3 مرات في 5 سنوات، ولم يتوقف طموحنا عند هذا الحد، علينا مواصلة العمل".
وتابع: "الموسم المقبل؟ نحن نبني شيئًا للمستقبل، نريد مواصلة البحث عن تحقيق هدفنا، لدينا أصغر فريق أوروبي كما قلت، والمستقبل ملك لنا".
ورغم وصول رونالدو لى عامه الـ39 لكنه يقدم أداءً مميزًا مع النصر في دوري روشن، إذ يحتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 33 هدفًا وصنع 10 أخرى من خوض 28 مباراة.